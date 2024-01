Ceará integra atacante Daniel Mazerochi, destaque da base, ao elenco profissional de 2024

O Ceará integrou o atacante Daniel Mazerochi, de 19 anos, ao elenco profissional. O jovem é um dos destaques das categorias de base e chamou a atenção do técnico Vagner Mancini. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, o jogador participou de três jogos, com um gol e uma assistência.

A expectativa da gestão é começar as atividades quando o jogador se recuperar de uma lesão sofrida na Copinha. Como características, atua pelos extremos, tem velocidade e forte finalização.

Vale ressaltar que o processo de integração da base ao profissional se intensificou nessa temporada. Outros nomes acionados foram: o goleiro César, os zagueiros Jonathan e Yago, o lateral-direito Jotavê, além do atacante Pablo.

O Vovô trabalha com cautela na montagem do elenco e, hoje, trava um imbróglio jurídico com o atacante Chrystian Barletta, que não deve permanecer. Assim, o sistema ofensivo tem: Erick Pulga, Janderson, Saulo, Aylon, Facundo Barceló, Facundo Castro, Pablo e Daniel Mazerochi.