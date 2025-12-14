Diário do Nordeste
Vasco vence Fluminense nos pênaltis e enfrenta Corinthians na final da Copa do Brasil

Cruzmaltino conquista vaga nos pênaltis no Maracanã

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:32)
Jogada
Legenda: O Vasco é finalista da Copa do Brasil ao bater o Fluminense
Foto: Matheus Lima/Vasco.

O Vasco é finalista da Copa do Brasil 2025. O Cruzmaltino venceu o Fluminense nos pênaltis por 4x3 na noite deste domingo (14), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da semifinal.

No tempo normal, o Vasco foi derrotado por 1x0, gol contra de Paulo Henrique, mas como havia vencido o jogo de ida por 2x1, gols de Rayan e Vegetti, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades

Thiago Silva começou marcando para o Fluminense, Vegetti parou em Fábio, deixando o rival na frente.

John Kennedy perdeu para o Flu e Rayan marcou, empatando a série.

Na 5ª cobrança, Canobbio perdeu para o Fluminense e Puma Rodríguez fez para classificar o Vasco para a decisão.

Decisão em dois jogos

  • Ida: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena
  • Volta: Vascox Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h30, no Rio de Janeiro
