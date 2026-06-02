Copa do Mundo 2026: confira a lista completa de convocados das 48 seleções participantes

Todas as 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2026 foram convocadas. A competição, que será realizada pela primeira vez em três países (Canadá, Estados Unidos e México), terá início no dia 11 de junho. Confira a lista com todos os nomes, por grupos e posição. Veja a página especial da Copa do Mundo.

Grupo A

México (MEX)

Goleiros: Raul Rangel (CD Guadalajara - MEX), Carlos Acevedo (Club Santos Laguna - MEX), Guillermo Ochoa (AEL Limassol - CYP)

Defensores: Johan Vasquez (Genoa CFC - ITA), Jorge Sanchez (PAOK Saloniki - GRE), Cesar Montes (FC Lokomotiv Moscow - RUS), Israel Reyes (Club América - MEX), Mateo Chavez (AZ Alkmaar - NED), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca FC - MEX)

Meio-campistas: Edson Alvarez (Fenerbahçe SK - TUR), Luis Romo (CD Guadalajara - MEX), Alvaro Fidalgo (Real Betis - ESP), Orbelin Pineda (AEK Athens - GRE), Obed Vargas (Atlético De Madrid - ESP), Gilberto Mora (Club Tijuana - MEX), Luis Chavez (FC Dynamo Moscow - RUS), Brian Gutierrez (CD Guadalajara - MEX), Erik Lira (CF Cruz Azul - MEX)

Atacantes: Raul Jimenez (Fulham FC - ENG), Alexis Vega (Deportivo Toluca FC - MEX), Santiago Gimenez (AC Milan - ITA), Armando Gonzalez (CD Guadalajara - MEX), Julian Quinones (Al Qadsiah FC - KSA), Cesar Huerta (RSC Anderlecht - BEL), Guillermo Martinez (Pumas UNAM - MEX), Roberto Alvarado (CD Guadalajara - MEX)

África do Sul (RSA)

Goleiros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Sipho Chaine (Orlando Pirates FC - RSA), Ricardo Goss (Siwelele FC - RSA)

Defensores: Thabang Matuludi (Polokwane City FC - RSA), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC - USA), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC - RSA), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Ime Okon (Hannover 96 - GER), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union - USA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC - RSA)

Meio-campistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC - RSA), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Sphephelo Sithole (CD Tondela - POR), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC - RSA)

Atacantes: Oswin Appollis (Orlando Pirates FC - RSA), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC - RSA), Lyle Foster (Burnley FC - ENG), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC - RSA), Thapelo Maseko (AEL Limassol - CYP), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC - RSA), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC - RSA), Samukelo Kabini (Molde FK - NOR), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC - RSA)

Coreia do Sul (KOR)

Goleiros: Kim Seunggyu (FC Tokyo - JPN), Song Bumkeun (Jeonbuk Hyundai Motors FC - KOR), Jo Hyeonwoo (Ulsan HD - KOR)

Defensores: Lee Hanbeom (FC Midtjylland - DEN), Kim Minjae (FC Bayern München - GER), Kim Taehyeon (Kashima Antlers - JPN), Lee Taeseok (FK Austria Wien - AUT), Cho Wije (Jeonbuk Hyundai Motors FC - KOR), Kim Moonhwan (Daejeon Hana Citizen FC - KOR), Park Jinseob (Zhejiang FC - CHN), Seol Youngwoo (FK Crvena Zvezda - SRB), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach - GER)

Meio-campistas: Lee Gihyuk (Gangwon FC - KOR), Hwang Inbeom (Feyenoord Rotterdam - NED), Paik Seungho (Birmingham City FC - ENG), Lee Jaesung (1. FSV Mainz 05 - GER), Hwang Heechan (Wolverhampton Wanderers FC - ENG), Bae Junho (Stoke City FC - ENG), Lee Kangin (Paris Saint-Germain - FRA), Yang Hyunjun (Celtic FC - SCO), Kim Jingyu (Jeonbuk Hyundai Motors FC - KOR), Eom Jisung (Swansea City AFC - WAL), Lee Donggyeong (Ulsan HD - KOR)

Atacantes: Son Heungmin (LAFC - USA), Cho Guesung (FC Midtjylland - DEN), Oh Hyeongyu (Beşiktaş JK - TUR)

República Tcheca (CZE)

Goleiros: Matej Kovar (PSV Eindhoven - NED), Jindrich Stanek (SK Slavia Praha - CZE), Lukas Hornicek (SC Braga - POR)

Defensores: David Zima (SK Slavia Praha - CZE), Tomas Holes (SK Slavia Praha - CZE), Robin Hranac (TSG Hoffenheim - GER), Vladimir Coufal (TSG Hoffenheim - GER), Stepan Chaloupek (SK Slavia Praha - CZE), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers FC - ENG), David Jurasek (SK Slavia Praha - CZE), Jaroslav Zeleny (AC Sparta Praha - CZE), David Doudera (SK Slavia Praha - CZE)

Meio-campistas: Vladimir Darida (FC Hradec Králové - CZE), Lukas Cerv (FC Viktoria Plzeň - CZE), Lukas Provod (SK Slavia Praha - CZE), Michal Sadilek (SK Slavia Praha - CZE), Tomas Soucek (West Ham United FC - ENG), Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň - CZE), Hugo Sochurek (AC Sparta Praha - CZE)

Atacantes: Adam Hlozek (TSG Hoffenheim - GER), Patrik Schick (Bayer Leverkusen - GER), Jan Kuchta (AC Sparta Praha - CZE), Mojmir Chytil (SK Slavia Praha - CZE), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais - FRA), Tomas Chory (SK Slavia Praha - CZE), Denis Visinsky (FC Viktoria Plzeň - CZE)

Grupo B

Canadá (CAN)

Goleiros: Dayne St. Clair (Inter Miami CF - USA), Maxime Crepeau (Orlando City SC - USA), Owen Goodman (Barnsley - ENG)

Defensores: Alistair Johnston (Celtic FC - SCO), Alfe Jones (Middlesbrough FC - ENG), Luc De Fougerolles (FCV Dender EH - BEL), Joel Waterman (Chicago Fire FC - USA), Derek Cornelius (Rangers FC - SCO), Moise Bombito (OGC Nice - FRA), Alphonso Davies (FC Bayern München - GER), Richie Laryea (Toronto FC - CAN), Niko Sigur (HNK Hajduk Split - CRO)

Meio-campistas: Mathieu Choiniere (LAFC - USA), Stephen Eustaquio (LAFC - USA), Ismael Kone (US Sassuolo - ITA), Jacob Shaffelburg (LAFC - USA), Jonathan Osorio (Toronto FC - CAN), Nathan Saliba (RSC Anderlecht - BEL), Marcelo Flores (Tigres UANL - MEX), Liam Millar (Hull City FC - ENG)

Atacantes: Cyle Larin (Southampton FC - ENG), Jonathan David (Juventus FC - ITA), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF - ESP), Tajon Buchanan (Villarreal CF - ESP), Ali Ahmed (Norwich City FC - ENG), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise - BEL)

Bósnia e Herzegovina (BIH)

Goleiros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli - GER), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka - BIH), Martin Zlomislic (HNK Rijeka - CRO)

Defensores: Nihad Mujakic (Gaziantep FK - TUR), Dennis Hadzikadunic (UC Sampdoria - ITA), Tarik Muharemovic (US Sassuolo - ITA), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo - ITA), Amar Dedic (SL Benfica - POR), Nikola Katic (FC Schalke 04 - GER), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka - CRO), Nidal Celik (RC Lens - FRA)

Meio-campistas: Benjamin Tahirovic (Brøndby IF - DEN), Armin Gigovic (BSC Young Boys - SUI), Ivan Basic (FC Astana - KAZ), Ivan Sunjic (Pafos FC - CYP), Amar Memic (FC Viktoria Plzeň - CZE), Amir Hadziahmetovic (Hull City FC - ENG), Dzenis Burnic (Karlsruher SC - GER), Ermin Mahmic (FC Slovan Liberec - CZE)

Atacantes: Samed Bazdar (Jagiellonia Białystok - POL), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart - GER), Edin Dzeko (FC Schalke 04 - GER), Kerim Alajbegovic (FC Red Bull Salzburg - AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven - NED), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach - GER), Jovo Lukic (Universitatea Cluj - ROU)

Catar (QAT)

Goleiros: Mahmoud Abunada (Al Rayyan SC - QAT), Salah Zakaria (Al Duhail SC - QAT), Meshaal Barsham (Al Sadd SC - QAT)

Defensores: Pedro Miguel (Al Sadd SC - QAT), Lucas Mendes (Al Wakrah SC - QAT), Issa Laye (Al Arabi SC - QAT), Jassem Gaber (Al Rayyan SC - QAT), Ayoub Aloui (Al Gharafa SC - QAT), Homam Ahmed (Cultural Leonesa - ESP), Boualem Khoukhi (Al Sadd SC - QAT), Sultan Albrake (Al Duhail SC - QAT), Alhashmi Alhussein (Al Arabi SC - QAT)

Meio-campistas: Abdulaziz Hatem (Al Rayyan SC - QAT), Karim Boudiaf (Al Duhail SC - QAT), Ahmed Fathy (Al Arabi SC - QAT), Assim Madibo (Al Wakrah SC - QAT), Ahmed Alganehi (Al Gharafa SC - QAT)

Atacantes: Ahmed Alaaeldin (Al Rayyan SC - QAT), Edmilson Junior (Al Duhail SC - QAT), Mohammed Muntari (Al Gharafa SC - QAT), Hassan Alhaydos (Al Sadd SC - QAT), Akram Afif (Al Sadd SC - QAT), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah SC - QAT), Almoez Ali (Al Duhail SC - QAT), Tahsin Jamshid (Al Duhail SC - QAT), Mohamed Manai (Al Shamal SC - QAT)

Suíça (SUI)

Goleiros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund - GER), Yvon Mvogo (FC Lorient - FRA), Marvin Keller (BSC Young Boys - SUI)

Defensores: Miro Muheim (Hamburger SV - GER), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05 - GER), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach - GER), Manuel Akanji (FC Internazionale Milano - ITA), Ricardo Rodriguez (Real Betis - ESP), Eray Coemert (Valencia CF - ESP), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt - GER), Luca Jaquez (VfB Stuttgart - GER)

Meio-campistas: Denis Zakaria (AS Monaco - FRA), Remo Freuler (Bologna FC - ITA), Johan Manzambi (SC Freiburg - GER), Granit Xhaka (Sunderland AFC - ENG), Ardon Jashari (AC Milan - ITA), Djibril Sow (Sevilla FC - ESP), Michel Aebischer (Pisa SC - ITA), Fabian Rieder (FC Augsburg - GER)

Atacantes: Breel Embolo (Stade Rennais FC - FRA), Dan Ndoye (Nottingham Forest FC - ENG), Christian Fassnacht (BSC Young Boys - SUI), Ruben Vargas (Sevilla FC - ESP), Noah Okafor (Leeds United FC - ENG), Zeki Amdouni (Burnley FC - ENG), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf - GER)

Grupo C

Brasil (BRA)

Goleiros: Alisson (Liverpool FC - ENG), Weverton (Grêmio FBPA - BRA), Ederson (Fenerbahçe SK - TUR)

Defensores: Wesley (AS Roma - ITA), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC - ENG), Marquinhos (Paris Saint-Germain - FRA), Alex Sandro (CR Flamengo - BRA), Danilo (CR Flamengo - BRA), Bremer (Juventus FC - ITA), Leo Pereira (CR Flamengo - BRA), Douglas Santos (FC Zenit St. Petersburg - RUS), Roger Ibanez (Al Ahli FC - KSA)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United FC - ENG), Bruno Guimaraes (Newcastle United FC - ENG), Fabinho (Al Ittihad - KSA), Danilo Santos (Botafogo - BRA), Lucas Paqueta (CR Flamengo - BRA)

Atacantes: Vinicius Junior (Real Madrid C. F. - ESP), Matheus Cunha (Manchester United FC - ENG), Neymar Jr (Santos FC - BRA), Raphinha (FC Barcelona - ESP), Endrick (Olympique Lyonnais - FRA), Luiz Henrique (FC Zenit St. Petersburg - RUS), Gabriel Martinelli (Arsenal FC - ENG), Igor Thiago (Brentford FC - ENG), Rayan (AFC Bournemouth - ENG)

Marrocos (MAR)

Goleiros: Yassine Bounou (Al Hilal SC - KSA), Munir El Kajoui (RS Berkane - MAR), Ahmed Reda Tagnaouti (ASFAR - MAR)

Defensores: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain - FRA), Noussair Mazraoui (Manchester United FC - ENG), Nayef Aguerd (Olympique Marseille - FRA), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk - BEL), Issa Diop (Fulham FC - ENG), Chadi Riad (Crystal Palace FC - ENG), Youssef Belammari (Al Ahly FC - EGY), Redouane Halhal (KV Mechelen - BEL), Anass Salah Eddine (PSV Eindhoven - NED)

Meio-campistas: Sofyan Amrabat (Real Betis - ESP), Ayyoub Bouaddi (Lille OSC - FRA), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC - ENG), Azzedine Ounahi (Girona FC - ESP), Ismael Saibari (PSV Eindhoven - NED), Samir El Mourabet (RC Strasbourg - FRA), Gessime Yassine (RC Strasbourg - FRA), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart - GER), Neil El Aynaoui (AS Roma - ITA)

Atacantes: Soufiane Rahimi (Al Ain FC - UAE), Brahim Diaz (Real Madrid C. F. - ESP), Abde Ezzalzouli (Real Betis - ESP), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC - GRE), Ayoub Amaimouni (Eintracht Frankfurt - GER)

Haiti (HAI)

Goleiros: Johny Placide (SC Bastia - FRA), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbéliard - FRA), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz - GER)

Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO - FRA), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys - SUI), Ricardo Ade (LDU Quito - ECU), Hannes Delcroix (FC Lugano - SUI), Martin Experience (AS Nancy - FRA), Markhus Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC - USA), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent - BEL), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem - BEL)

Meio-campistas: Carl Sainte (El Paso Locomotive FC - USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers FC - ENG), Woodensky Pierre (Violette AC - HAI), Leverton Pierre (FC Vizela - POR), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union - USA), Dominique Simon (FC Tatran Prešov - SVK)

Atacantes: Derrick Etienne (Toronto FC - CAN), Duckens Nazon (Esteghlal Tehran FC - IRN), Louicius Deedson (FC Dallas - USA), Ruben Providence (Almere City FC - NED), Lenny Joseph (Ferencvárosi TC - HUN), Wilson Isidor (Sunderland AFC - ENG), Yassin Fortune (FC Vizela - POR), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor - TUR), Josue Casimir (AJ Auxerre - FRA)

Escócia (SCO)

Goleiros: Angus Gunn (Nottingham Forest FC - ENG), Liam Kelly (Rangers FC - SCO), Craig Gordon (Heart Of Midlothian FC - SCO)

Defensores: Aaron Hickey (Brentford FC - ENG), Andy Robertson (Liverpool FC - ENG), Grant Hanley (Hibernian FC - SCO), Kieran Tierney (Celtic FC - SCO), Jack Hendry (Al Ettifaq FC - KSA), John Souttar (Rangers FC - SCO), Dominic Hyam (Wrexham AFC - WAL), Nathan Patterson (Everton FC - ENG), Anthony Ralston (Celtic FC - SCO), Scott McKenna (GNK Dinamo Zagreb - CRO)

Meio-campistas: Scott McTominay (SSC Napoli - ITA), John McGinn (Aston Villa FC - ENG), Tyler Fletcher (Manchester United FC - ENG), Ryan Christie (AFC Bournemouth - ENG), Lewis Ferguson (Bologna FC - ITA), Kenny McLean (Norwich City FC - ENG)

Atacantes: Lyndon Dykes (Charlton Athletic FC - ENG), Che Adams (Torino FC - ITA), Ross Stewart (Southampton FC - ENG), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth - ENG), George Hirst (Ipswich Town FC - ENG), Lawrence Shankland (Heart Of Midlothian FC - SCO), Findlay Curtis (Kilmarnock FC - SCO)

Grupo D

Estados Unidos (USA)



Goleiros: Matt Turner (New England Revolution - USA), Matt Freese (New York City FC - USA), Chris Brady (Chicago Fire FC - USA)

Defensores: Sergino Dest (PSV Eindhoven - NED), Chris Richards (Crystal Palace FC - ENG), Antonee Robinson (Fulham FC - ENG), Auston Trusty (Celtic FC - SCO), Miles Robinson (FC Cincinnatti - USA), Tim Ream (Charlotte FC - USA), Alex Freeman (Villarreal CF - ESP), Max Arfsten (Columbus Crew - USA), Mark McKenzie (Toulouse FC - FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach - GER)

Meio-campistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth - ENG), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach - GER), Weston McKennie (Juventus FC - ITA), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC - CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC - USA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen - GER)

Atacantes: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven - NED), Christian Pulisic (AC Milan - ITA), Brenden Aaronson (Leeds United FC - ENG), Haji Wright (Coventry City FC - ENG), Folarin Balogun (AS Monaco - FRA), Timothy Weah (Olympique Marseille - FRA), Alex Zendejas (Club América - MEX)

Paraguai (PAR)

Goleiros: Gatito Fernandez (Cerro Porteño - PAR), Orlando Gill (CA San Lorenzo - ARG), Gaston Olveira (Club Olimpia - PAR)

Defensores: Gustavo Velazquez (Cerro Porteño - PAR), Omar Alderete (Sunderland AFC - ENG), Juan Jose Caceres (FC Dynamo Moscow - RUS), Fabian Balbuena (Grêmio FBPA - BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro - BRA), Jose Canale (CA Lanús - ARG), Gustavo Gomez (SE Palmeiras - BRA), Alexandro Maidana (CA Talleres - ARG)

Meio-campistas: Ramon Sosa (SE Palmeiras - BRA), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Mauricio (SE Palmeiras - BRA), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps FC - CAN), Damian Bobadilla (São Paulo FC - BRA), Braian Ojeda (Orlando City SC - USA), Matias Galarza (Atlanta United FC - USA), Gustavo Caballero (Portsmouth FC - ENG)

Atacantes: Antonio Sanabria (US Cremonese - ITA), Miguel Almiron (Atlanta United FC - USA), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain FC - UAE), Alex Arce (CS Independiente Rivadavia - ARG), Julio Enciso (RC Strasbourg - FRA), Gabriel Avalos (CA Independiente - ARG), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino - BRA)

Austrália (AUS)

Goleiros: Mathew Ryan (Levante UD - ESP), Paul Izzo (Randers FC - DEN), Patrick Beach (Melbourne City FC - AUS)

Defensores: Milos Degenek (APOEL FC - CYP), Alessandro Circati (Parma - ITA), Jacob Italiano (Grazer AK - AUT), Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam - NED), Jason Geria (Albirex Niigata - JPN), Kai Trewin (New York City FC - USA), Aziz Behich (Melbourne City FC - AUS), Harry Souttar (Leicester City FC - ENG), Cameron Burgess (Swansea City AFC - WAL), Lucas Herrington (Colorado Rapids - USA)

Meio-campistas: Connor Metcalfe (FC St. Pauli - GER), Aiden Oneill (New York City FC - USA), Cameron Devlin (Heart Of Midlothian FC - SCO), Jackson Irvine (FC St. Pauli - GER), Paul Okon-Engstler (Sydney FC - AUS)

Atacantes: Mathew Leckie (Melbourne City FC - AUS), Mohamed Toure (Norwich City FC - ENG), Ajdin Hrustic (SC Heracles Almelo - NED), Awer Mabil (CD Castellón - ESP), Nestory Irankunda (Watford FC - ENG), Cristian Volpato (US Sassuolo - ITA), Nishan Velupillay (Melbourne Victory FC - AUS), Tete Yengi (FC Machida Zelvia - JPN)

Turquia (TUR)

Goleiros: Mert Gunok (Fenerbahçe SK - TUR), Altay Bayindir (Manchester United FC - ENG), Ugurcan Cakir (Galatasaray SK - TUR)

Defensores: Zeki Celik (AS Roma - ITA), Merih Demiral (Al Ahli FC - KSA), Caglar Soyuncu (Fenerbahçe SK - TUR), Eren Elmali (Galatasaray SK - TUR), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray SK - TUR), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim - GER), Mert Muldur (Fenerbahçe SK - TUR), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Kaan Ayhan (Galatasaray SK - TUR), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor - TUR)

Meio-campistas: Salih Ozcan (Borussia Dortmund - GER), Orkun Kokcu (Beşiktaş JK - TUR), Hakan Calhanoglu (FC Internazionale Milano - ITA), Ismail Yuksek (Fenerbahçe SK - TUR)

Atacantes: Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe SK - TUR), Arda Guler (Real Madrid C. F. - ESP), Deniz Gul (FC Porto - POR), Kenan Yildiz (Juventus FC - ITA), Irfan Can Kahveci (Kasımpaşa SK - TUR), Yunus Akgun (Galatasaray SK - TUR), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray SK - TUR), Oguz Aydın (Fenerbahçe SK - TUR), Can Uzun (Eintracht Frankfurt - GER)

Grupo E

Alemanha (GER)

Goleiros: Manuel Neuer (FC Bayern München - GER), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim - GER), Alexander Nuebel (VfB Stuttgart - GER)

Defensores: Antonio Ruediger (Real Madrid C. F. - ESP), Waldemar Anton (Borussia Dortmund - GER), Jonathan Tah (FC Bayern München - GER), Joshua Kimmich (FC Bayern München - GER), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund - GER), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt - GER), David Raum (RB Leipzig - GER), Malick Thiaw (Newcastle United FC - ENG)

Meio-campistas: Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München - GER), Leon Goretzka (FC Bayern München - GER), Jamie Leweling (VfB Stuttgart - GER), Jamal Musiala (FC Bayern München - GER), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Angelo Stiller (VfB Stuttgart - GER), Florian Wirtz (Liverpool FC - ENG), Leroy Sane (Galatasaray SK - TUR), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05 - GER), Felix Nmecha (Borussia Dortmund - GER), Lennart Karl (FC Bayern München - GER)

Atacantes: Kai Havertz (Arsenal FC - ENG), Nick Woltemade (Newcastle United FC - ENG), Maximilian Beier (Borussia Dortmund - GER), Deniz Undav (VfB Stuttgart - GER)

Curaçao (CUW)

Goleiros: Eloy Room (Miami FC - USA), Tyrick Bodak (SC Telstar - NED), Trevor Doornbusch (VVV Venlo - NED)

Defensores: Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam - NED), Jurien Gaari (Abha Club - KSA), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk - NED), Sherel Floranus (PEC Zwolle - NED), Armando Obispo (PSV Eindhoven - NED), Joshua Brenet (Kayserispor - TUR), Riechedly Bazoer (Konyaspor - TUR), Deveron Fonville (NEC Nijmegen - NED)

Meio-campistas: Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk - NED), Juninho Bacuna (FC Volendam - NED), Livano Comenencia (FC Zürich - SUI), Leandro Bacuna (Iğdır FK - TUR), Arjany Martha (Rotherham United FC - ENG), Tahith Chong (Sheffield United FC - ENG), Kevin Felida (FC Den Bosch - NED)

Atacantes: Juergen Locadia (Miami FC - USA), Jeremy Antonisse (AE Kifisia FC - GRE), Sontje Hansen (Middlesbrough FC - ENG), Tyrese Noslin (SC Telstar - NED), Kenji Gorre (Maccabi Haifa FC - ISR), Jearl Margaritha (SK Beveren - BEL), Brandley Kuwas (FC Volendam - NED), Gervane Kastaneer (Terengganu FC - MAS)

Costa do Marfim (CIV)

Goleiros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor - TUR), Mohamed Kone (Sporting Charleroi - BEL), Alban Lafont (Panathinaikos FC - GRE)

Defensores: Ousmane Diomande (Sporting CP - POR), Ghislain Konan (Gil Vicente FC - POR), Wilfried Singo (Galatasaray SK - TUR), Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo - ITA), Christopher Operi (Başakşehir FK - TUR), Guela Doue (RC Strasbourg - FRA), Emmanuel Agbadou (Beşiktaş JK - TUR), Evan Ndicka (AS Roma - ITA)

Meio-campistas: Jean Michael Seri (NK Maribor - SVN), Seko Fofana (FC Porto - POR), Franck Kessie (Al Ahli FC - KSA), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest FC - ENG), Parfait Guiagon (Sporting Charleroi - BEL), Christ Oulai (Trabzonspor - TUR)

Atacantes: Ange-Yoan Bonny (FC Internazionale Milano - ITA), Simon Adingra (AS Monaco - FRA), Yan Diomande (RB Leipzig - GER), Elye Wahi (OGC Nice - FRA), Oumar Diakite (Cercle Brugge - BEL), Amad Diallo (Manchester United FC - ENG), Nicolas Pepe (Villarreal CF - ESP), Evann Guessand (Crystal Palace FC - ENG), Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim - GER)

Equador (ECU)

Goleiros: Hernan Galindez (CA Huracán - ARG), Moises Ramirez (AE Kifisia FC - GRE), Gonzalo Valle (LDU Quito - ECU)

Defensores: Felix Torres (SC Internacional - BRA), Piero Hincapie (Arsenal FC - ENG), Joel Ordonez (Club Brugge - BEL), Willian Pacho (Paris Saint-Germain - FRA), Pervis Estupinan (AC Milan - ITA), Angelo Preciado (Atlético Mineiro - BRA), Jackson Porozo (Club Tijuana - MEX), Yaimar Medina (KRC Genk - BEL)

Meio-campistas: Jordy Alcivar (Independiente Del Valle - ECU), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC - BEL), Kendry Paez (CA River Plate - ARG), Alan Minda (Atlético Mineiro - BRA), Pedro Vite (Pumas UNAM - MEX), Denil Castillo (FC Midtjylland - DEN), Alan Franco (Atlético Mineiro - BRA), Moises Caicedo (Chelsea FC - ENG)

Atacantes: John Yeboah (Venezia FC - ITA), Kevin Rodriguez (Royale Union Saint-Gilloise - BEL), Enner Valencia (CF Pachuca - MEX), Jordy Caicedo (CA Huracán - ARG), Gonzalo Plata (CR Flamengo - BRA), Nilson Angulo (Sunderland AFC - ENG), Jeremy Arevalo (VfB Stuttgart - GER)

Grupo F

Holanda (NED)

Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Robin Roefs (Sunderland AFC - ENG), Mark Flekken (Bayer Leverkusen - GER)

Defensores: Jurrien Timber (Arsenal FC - ENG), Virgil Van Dijk (Liverpool FC - ENG), Nathan Ake (Manchester City FC - ENG), Jan-Paul Van Hecke (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Micky Van De Ven (Tottenham Hotspur FC - ENG), Denzel Dumfries (FC Internazionale Milano - ITA), Jorrel Hato (Chelsea FC - ENG)

Meio-campistas: Marten De Roon (Atalanta Bergamo - ITA), Justin Kluivert (AFC Bournemouth - ENG), Ryan Gravenberch (Liverpool FC - ENG), Tijjani Reijnders (Manchester City FC - ENG), Guus Til (PSV Eindhoven - NED), Teun Koopmeiners (Juventus FC - ITA), Frenkie De Jong (FC Barcelona - ESP), Quinten Timber (Olympique Marseille - FRA)

Atacantes: Wout Weghorst (AFC Ajax - NED), Memphis Depay (SC Corinthians - BRA), Cody Gakpo (Liverpool FC - ENG), Noa Lang (Galatasaray SK - TUR), Donyell Malen (AS Roma - ITA), Brian Brobbey (Sunderland AFC - ENG), Crysencio Summerville (West Ham United FC - ENG)

Japão (JPN)

Goleiros: Zion Suzuki (Parma - ITA), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima - JPN), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers - JPN)

Defensores: Yukinari Sugawara (SV Werder Bremen - GER), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden VV - BEL), Kou Itakura (AFC Ajax - NED), Yuto Nagatomo (FC Tokyo - JPN), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord Rotterdam - NED), Ayumu Seko (Le Havre AC - FRA), Hiroki Ito (FC Bayern München - GER), Takehiro Tomiyasu (AFC Ajax - NED), Junnosuke Suzuki (FC København - DEN)

Meio-campistas: Wataru Endo (Liverpool FC - ENG), Ao Tanaka (Leeds United FC - ENG), Takefusa Kubo (Real Sociedad - ESP), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt - GER), Daizen Maeda (Celtic FC - SCO), Keito Nakamura (Stade Reims - FRA), Junya Ito (KRC Genk - BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace FC - ENG), Yuito Suzuki (SC Freiburg - GER), Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05 - GER)

Atacantes: Keisuke Goto (Sint-Truiden VV - BEL), Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam - NED), Koki Ogawa (NEC Nijmegen - NED), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg - GER)

Suécia (SWE)

Goleiros: Jacob Widell Zetterstrom (Derby County FC - ENG), Viktor Johansson (Stoke City FC - ENG), Kristoffer Nordfeldt (AIK Stockholm - SWE)

Defensores: Gustaf Lagerbielke (SC Braga - POR), Victor Lindelof (Aston Villa FC - ENG), Isak Hien (Atalanta Bergamo - ITA), Gabriel Gudmundsson (Leeds United FC - ENG), Herman Johansson (FC Dallas - USA), Daniel Svensson (Borussia Dortmund - GER), Hjalmar Ekdal (Burnley FC - ENG), Carl Starfelt (RC Celta Vigo - ESP), Eric Smith (FC St. Pauli - GER), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel - GER), Elliot Stroud (Mjällby AIF - SWE)

Meio-campistas: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur FC - ENG), Benjamin Nygren (Celtic FC - SCO), Ken Sema (Pafos FC - CYP), Jesper Karlstrom (Udinese - ITA), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg - GER), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise - BEL)

Atacantes: Alexander Isak (Liverpool FC - ENG), Anthony Elanga (Newcastle United FC - ENG), Viktor Gyokeres (Arsenal FC - ENG), Gustaf Nilsson (Club Brugge - BEL), Taha Ali (Malmö FF - SWE)

Tunísia (TUN)

Goleiros: Mouhib Chamakh (Club Africain - TUN), Aymen Dahmen (CS Sfaxien - TUN), Sabri Ben Hessen (Étoile Du Sahel - TUN)

Defensores: Ali Abdi (OGC Nice - FRA), Montassar Talbi (FC Lorient - FRA), Omar Rekik (NK Maribor - SVN), Adam Arous (Kasımpaşa SK - TUR), Dylan Bronn (Servette FC - SUI), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa SK - TUR), Yan Valery (BSC Young Boys - SUI), Mohamed Amine Ben Hmida (Espérance De Tunisie - TUN), Moutaz Neffati (IFK Norrköping FK - SWE), Raed Chikhaoui (US Monastir - TUN)

Meio-campistas: Hannibal Mejbri (Burnley FC - ENG), Ismael Gharbi (FC Augsburg - GER), Rani Khedira (1. FC Union Berlin - GER), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain - FRA), Mohamed Hadj Mahmoud (FC Lugano - SUI), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt - GER), Anis Slimane (Norwich City FC - ENG), Sebastian Tounekti (Celtic FC - SCO)

Atacantes: Elias Achouri (FC København - DEN), Elias Saad (Hannover 96 - GER), Hazem Mastouri (FC Dynamo Makhachkala - RUS), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC - CAN), Firas Chaouat (Club Africain - TUN)

Grupo G

Bélgica (BEL)

Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid C. F. - ESP), Senne Lammens (Manchester United FC - ENG), Mike Penders (RC Strasbourg - FRA)

Defensores: Zeno Debast (Sporting CP - POR), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt - GER), Brandon Mechele (Club Brugge - BEL), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion FC - ENG), Thomas Meunier (Lille OSC - FRA), Koni De Winter (AC Milan - ITA), Joaquin Seys (Club Brugge - BEL), Timothy Castagne (Fulham FC - ENG), Nathan Ngoy (Lille OSC - FRA)

Meio-campistas: Axel Witsel (Girona FC - ESP), Kevin De Bruyne (SSC Napoli - ITA), Youri Tielemans (Aston Villa FC - ENG), Diego Moreira (RC Strasbourg - FRA), Hans Vanaken (Club Brugge - BEL), Alexis Saelemaekers (AC Milan - ITA), Nicolas Raskin (Rangers FC - SCO), Amadou Onana (Aston Villa FC - ENG)

Atacantes: Romelu Lukaku (SSC Napoli - ITA), Leandro Trossard (Arsenal FC - ENG), Jeremy Doku (Manchester City FC - ENG), Dodi Lukebakio (SL Benfica - POR), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo - ITA), Matias Fernandez-Pardo (Lille OSC - FRA)

Egito (EGY)

Goleiros: Mohamed Elshenawy (Al Ahly FC - EGY), Mahdy Soliman (Zamalek SC - EGY), Mostafa Shoubir (Al Ahly FC - EGY), Mohamed Alaa (El Gouna FC - EGY)

Defensores: Yasser Ibrahim (Al Ahly FC - EGY), Mohamed Hany (Al Ahly FC - EGY), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC - EGY), Ramy Rabia (Al Ain FC - UAE), Mohamed Abdelmoneim (OGC Nice - FRA), Ahmed Fatouh (Zamalek SC - EGY), Karim Hafez (Pyramids FC - EGY), Tarek Alaa (ZED FC - EGY)

Meio-campistas: Emam Ashour (Al Ahly FC - EGY), Mostafa Zico (Pyramids FC - EGY), Hamdy Fathy (Al Wakrah SC - QAT), Mohanad Lashin (Pyramids FC - EGY), Nabil Donga (Al Najmah SC - KSA), Marawan Attia (Al Ahly FC - EGY), Mahmoud Saber (ZED FC - EGY)

Atacantes: Trezeguet (Al Ahly FC - EGY), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona - ESP), Mohamed Salah (Liverpool FC - ENG), Haissem Hassan (Real Oviedo - ESP), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland - DEN), Omar Marmoush (Manchester City FC - ENG), Zizo (Al Ahly FC - EGY)

Irã (IRN)

Goleiros: Alireza Beiranvand (Tractor Sazi Tabriz FC - IRN), Payam Niazmand (Persepolis FC - IRN), Hossein Hosseini (Sepahan SC - IRN)

Defensores: Saleh Hardani (Esteghlal Tehran FC - IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan SC - IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor Sazi Tabriz FC - IRN), Milad Mohammadi (Persepolis FC - IRN), Hossein Kanani (Persepolis FC - IRN), Arya Yousefi (Sepahan SC - IRN), Ali Nemati (Foolad Khuzestan FC - IRN), Ramin Rezaeian (Foolad Khuzestan FC - IRN), Danial Iri (Malavan Anzali FC - IRN)

Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli Club - UAE), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender EH - BEL), Mohammad Mohebbi (FC Rostov - RUS), Saman Ghoddos (Al Ittihad Kalba SCC - UAE), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal Tehran FC - IRN), Mehdi Torabi (Tractor Sazi Tabriz FC - IRN), Mohammad Ghorbani (Al Wahda SC - UAE), Amirmohammad Razaghinia (Esteghlal Tehran FC - IRN)

Atacantes: Mehdi Taremi (Olympiacos FC - GRE), Mehdi Ghayedi (Al Nasr SC - UAE), Ali Alipour (Persepolis FC - IRN), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor Sazi Tabriz FC - IRN), Shahriyar Moghanloo (Al Ittihad Kalba SCC - UAE), Dennis Dargahi (Standard Liège - BEL)

Nova Zelândia (NZL)

Goleiros: Max Crocombe (Millwall FC - ENG), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk - POL), Michael Woud (Auckland FC - NZL)

Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix FC - NZL), Francis De Vries (Auckland FC - NZL), Tyler Bindon (Sheffield United FC - ENG), Michael Boxall (Minnesota United FC - USA), Liberato Cacace (Wrexham AFC - WAL), Nando Pijnaker (Auckland FC - NZL), Finn Surman (Portland Timbers - USA), Callan Elliot (Auckland FC - NZL), Tommy Smith (Braintree Town FC - ENG)

Meio-campistas: Joe Bell (Viking Stavanger - NOR), Matthew Garbett (Peterborough United FC - ENG), Marko Stamenic (Swansea City AFC - WAL), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC - NZL), Elijah Just (Motherwell FC - SCO), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC - NZL), Ben Old (AS Saint-Etienne - FRA), Callum McCowatt (Silkeborg IF - DEN), Ryan Thomas (PEC Zwolle - NED), Lachlan Bayliss (Newcastle United Jets FC - AUS)

Atacantes: Chris Wood (Nottingham Forest FC - ENG), Kosta Barbarouses (WS Wanderers FC - AUS), Ben Waine (Port Vale FC - ENG), Jesse Randall (Auckland FC - NZL)

Grupo H

Espanha (ESP)

Goleiros: David Raya (Arsenal FC - ENG), Joan Garcia (FC Barcelona - ESP), Unai Simon (Athletic Club - ESP)

Defensores: Marc Pubill (Atlético De Madrid - ESP), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen - GER), Eric Garcia (FC Barcelona - ESP), Marcos Llorente (Atlético De Madrid - ESP), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC - ENG), Aymeric Laporte (Athletic Club - ESP), Pau Cubarsi (FC Barcelona - ESP), Marc Cucurella (Chelsea FC - ENG)

Meio-campistas: Mikel Merino (Arsenal FC - ENG), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain - FRA), Gavi (FC Barcelona - ESP), Alex Baena (Atlético De Madrid - ESP), Rodri (Manchester City FC - ENG), Martin Zubimendi (Arsenal FC - ENG), Pedri (FC Barcelona - ESP)

Atacantes: Ferran Torres (FC Barcelona - ESP), Dani Olmo (FC Barcelona - ESP), Yeremy Pino (Crystal Palace FC - ENG), Nico Williams (Athletic Club - ESP), Lamine Yamal (FC Barcelona - ESP), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad - ESP), Victor Munoz (CA Osasuna - ESP), Borja Iglesias (RC Celta Vigo - ESP)

Cabo Verde (CPV)

Goleiros: Vozinha (GD Chaves - POR), Marcio Rosa (PFC Montana - BUL), Cj Dos Santos (San Diego FC - USA)

Defensores: Stopira (SCU Torreense - POR), Diney Borges (Al Bataeh Club - UAE), Pico Lopes (Shamrock Rovers FC - IRL), Logan Costa (Villarreal CF - ESP), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica - POR), Steven Moreira (Columbus Crew - USA), Wagner Pina (Trabzonspor - TUR), Kelvin Pires (SJK - FIN)

Meio-campistas: Kevin Pina (FC Krasnodar - RUS), Jovane Cabral (CF Estrela Da Amadora - POR), Joao Paulo (FC FCSB - ROU), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle - NED), Garry Rodrigues (Apollon Limassol - CYP), Deroy Duarte (PFC Ludogorets Razgrad - BUL), Laros Duarte (Puskás Akadémia FC - HUN), Yannick Semedo (SC Farense - POR), Willy Semedo (AC Omonia - CYP), Telmo Arcanjo (Vitória SC - POR), Nuno Da Costa (Başakşehir FK - TUR), Helio Varela (Maccabi Tel-Aviv FC - ISR)

Atacantes: Gilson Benchimol (FC Akron Tolyatti - RUS), Dailon Livramento (Casa Pia AC - POR), Ryan Mendes (Iğdır FK - TUR)

Arábia Saudita (KSA)

Goleiros: Nawaf Alaqidi (Al Nassr FC - KSA), Mohammed Alowais (Al Ula Saudi FC - KSA), Ahmed Alkassar (Al Qadsiah FC - KSA)

Defensores: Ali Majrashi (Al Ahli FC - KSA), Ali Lajami (Al Hilal SC - KSA), Abdulelah Alamri (Al Nassr FC - KSA), Hassan Altambakti (Al Hilal SC - KSA), Saud Abdulhamid (RC Lens - FRA), Nawaf Bu Washl (Al Nassr FC - KSA), Hassan Kadish (Al Ittihad - KSA), Moteb Alharbi (Al Hilal SC - KSA), Jehad Thikri (Al Qadsiah FC - KSA), Mohammed Abu Alshamat (Al Qadsiah FC - KSA)

Meio-campistas: Nasser Aldawsari (Al Hilal SC - KSA), Musab Aljuwayr (Al Qadsiah FC - KSA), Abdullah Alkhaibari (Al Nassr FC - KSA), Ziyad Aljohani (Al Ahli FC - KSA), Ala Alhajji (Neom SC - KSA), Mohamed Kanno (Al Hilal SC - KSA)

Atacantes: Aiman Yahya (Al Nassr FC - KSA), Feras Albrikan (Al Ahli FC - KSA), Salem Aldawsari (Al Hilal SC - KSA), Saleh Alshehri (Al Ittihad - KSA), Khalid Alghannam (Al Ettifaq FC - KSA), Abdullah Alhamddan (Al Nassr FC - KSA), Sultan Mandash (Al Hilal SC - KSA)

Uruguai (URU)

Goleiros: Sergio Rochet (SC Internacional - BRA), Santiago Mele (CF Monterrey - MEX), Fernando Muslera (Estudiantes LP - ARG)

Defensores: Jose Maria Gimenez (Atlético De Madrid - ESP), Sebastian Caceres (Club América - MEX), Ronald Araujo (FC Barcelona - ESP), Guillermo Varela (CR Flamengo - BRA), Mathias Olivera (SSC Napoli - ITA), Matias Vina (CA River Plate - ARG), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers FC - ENG)

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United FC - ENG), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur FC - ENG), Nicolas De La Cruz (CR Flamengo - BRA), Federico Valverde (Real Madrid C. F. - ESP), Giorgian De Arrascaeta (CR Flamengo - BRA), Agustin Canobbio (Fluminense FC - BRA), Emiliano Martinez (SE Palmeiras - BRA), Maxi Araujo (Sporting CP - POR), Joaquin Piquerez (SE Palmeiras - BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake - USA), Rodrigo Zalazar (SC Braga - POR)

Atacantes: Darwin Nunez (Al Hilal SC - KSA), Facundo Pellistri (Panathinaikos FC - GRE), Brian Paul Rodriguez (Club América - MEX), Rodrigo Sebastian Aguirre (Tigres UANL - MEX), Federico Vinas (Real Oviedo - ESP)

Grupo I

França (FRA)

Goleiros: Brice Samba (Stade Rennais FC - FRA), Mike Maignan (AC Milan - ITA), Robin Risser (RC Lens - FRA)

Defensores: Malo Gusto (Chelsea FC - ENG), Lucas Digne (Aston Villa FC - ENG), Dayot Upamecano (FC Bayern München - GER), Jules Kounde (FC Barcelona - ESP), Ibrahima Konate (Liverpool FC - ENG), William Saliba (Arsenal FC - ENG), Theo Hernandez (Al Hilal SC - KSA), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain - FRA), Maxence Lacroix (Crystal Palace FC - ENG)

Meio-campistas: Manu Kone (AS Roma - ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid C. F. - ESP), Ngolo Kante (Fenerbahçe SK - TUR), Adrien Rabiot (AC Milan - ITA), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain - FRA), Rayan Cherki (Manchester City FC - ENG), Maghnes Akliouche (AS Monaco - FRA)

Atacantes: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain - FRA), Marcus Thuram (FC Internazionale Milano - ITA), Kylian Mbappe (Real Madrid C. F. - ESP), Michael Olise (FC Bayern München - GER), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain - FRA), Desire Doue (Paris Saint-Germain - FRA), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace FC - ENG)

Senegal (SEN)

Goleiros: Yehvann Diouf (OGC Nice - FRA), Edouard Mendy (Al Ahli FC - KSA), Mory Diaw (Le Havre AC - FRA)

Defensores: Mamadou Sarr (Chelsea FC - ENG), Kalidou Koulibaly (Al Hilal SC - KSA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa FC - ISR), Ismail Jakobs (Galatasaray SK - TUR), Krepin Diatta (AS Monaco - FRA), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais - FRA), Antoine Mendy (OGC Nice - FRA), El Hadji Malick Diouf (West Ham United FC - ENG)

Meio-campistas: Idrissa Gana Gueye (Everton FC - ENG), Pathe Ciss (Rayo Vallecano - ESP), Lamine Camara (AS Monaco - FRA), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur FC - ENG), Habib Diarra (Sunderland AFC - ENG), Bara Sapoko Ndiaye (FC Bayern München - GER), Pape Gueye (Villarreal CF - ESP)

Atacantes: Assane Diao (Como - ITA), Bamba Dieng (FC Lorient - FRA), Sadio Mane (Al Nassr FC - KSA), Nicolas Jackson (FC Bayern München - GER), Cherif Ndiaye (Samsunspor - TUR), Iliman Ndiaye (Everton FC - ENG), Ismaila Sarr (Crystal Palace FC - ENG), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain - FRA)

Iraque (IRQ)

Goleiros: Fahad Talib (Al Talaba SC - IRQ), Jalal Hassan (Al Zawra'a SC - IRQ), Ahmed Basil (Al Shorta SC - IRQ)

Defensores: Rebin Ghareeb (Port FC - THA), Hussein Ali (Pogoń Szczecin - POL), Zaid Tahseen (Pakhtakor Tashkent FK - UZB), Akam Hashim (Al Zawra'a SC - IRQ), Munaf Younus (Al Shorta SC - IRQ), Ahmed Yahya (Al Shorta SC - IRQ), Merchas Doski (FC Viktoria Plzeň - CZE), Mustafa Saadoon (Al Shorta SC - IRQ), Frans Putros (Persib Bandung - IDN)

Meio-campistas: Youssef Amyn (AEK Larnaca FC - CYP), Ibrahim Bayesh (Al Dhafra SCC - UAE), Zidane Iqbal (FC Utrecht - NED), Amir Alammari (KS Cracovia - POL), Kevin Yakob (Aarhus GF - DEN), Aimar Sher (Sarpsborg 08 FF - NOR), Zaid Ismael (Al Talaba SC - IRQ)

Atacantes: Ali Alhamadi (Luton Town FC - ENG), Mohanad Ali (Dibba FC - UAE), Ahmed Qasim (Nashville SC - USA), Ali Yousif (Al Talaba SC - IRQ), Ali Jasim (Al Najmah SC - KSA), Aymen Hussein (Al Karma SC - IRQ), Marko Farji (Venezia FC - ITA)

Noruega (NOR)

Goleiros: Orjan Nyland (Sevilla FC - ESP), Sander Tangvik (Hamburger SV - GER), Egil Selvik (Watford FC - ENG)

Defensores: Kristoffer Ajer (Brentford FC - ENG), Leo Ostigard (Genoa CFC - ITA), David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers FC - ENG), Fredrik Andre Bjorkan (FK Bodø/Glimt - NOR), Marcus Holmgren Pedersen (Torino FC - ITA), Torbjorn Heggem (Bologna FC - ITA), Sondre Langas (Derby County FC - ENG), Henrik Falchener (Viking Stavanger - NOR)

Meio-campistas: Morten Thorsby (US Cremonese - ITA), Patrick Berg (FK Bodø/Glimt - NOR), Sander Berge (Fulham FC - ENG), Martin Odegaard (Arsenal FC - ENG), Fredrik Aursnes (SL Benfica - POR), Kristian Thorstvedt (US Sassuolo - ITA), Thelo Aasgaard (Rangers FC - SCO), Andreas Schjelderup (SL Benfica - POR), Oscar Bobb (Fulham FC - ENG), Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt - NOR)

Atacantes: Alexander Sorloth (Atlético De Madrid - ESP), Erling Haaland (Manchester City FC - ENG), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace FC - ENG), Antonio Nusa (RB Leipzig - GER), Julian Ryerson (Borussia Dortmund - GER)

Grupo J

Argentina (ARG)

Goleiros: Juan Musso (Atlético De Madrid - ESP), Geronimo Rulli (Olympique Marseille - FRA), Emiliano Martinez (Aston Villa FC - ENG)

Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille - FRA), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais - FRA), Gonzalo Montiel (CA River Plate - ARG), Lisandro Martinez (Manchester United FC - ENG), Cristian Romero (Tottenham Hotspur FC - ENG), Nicolas Otamendi (SL Benfica - POR), Facundo Medina (Olympique Marseille - FRA), Nahuel Molina (Atlético De Madrid - ESP)

Meio-campistas: Leandro Paredes (CA Boca Juniors - ARG), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF - USA), Valentin Barco (RC Strasbourg - FRA), Giovani Lo Celso (Real Betis - ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - GER), Nico Gonzalez (Atlético De Madrid - ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool FC - ENG), Enzo Fernandez (Chelsea FC - ENG)

Atacantes: Julian Alvarez (Atlético De Madrid - ESP), Lionel Messi (Inter Miami CF - USA), Thiago Almada (Atlético De Madrid - ESP), Giuliano Simeone (Atlético De Madrid - ESP), Nico Paz (Como - ITA), Jose Manuel Lopez (SE Palmeiras - BRA), Lautaro Martinez (FC Internazionale Milano - ITA)

Argélia (ALG)

Goleiros: Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais - SUI), Oussama Benbot (USM Alger - ALG), Luca Zidane (Granada CF - ESP)

Defensores: Aissa Mandi (Lille OSC - FRA), Achraf Abada (USM Alger - ALG), Mohamed Amine Tougai (Espérance De Tunisie - TUN), Zineddine Belaid (JS Kabylie - ALG), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys - SUI), Rayan Ait-Nouri (Manchester City FC - ENG), Raik Belghali (Hellas Verona FC - ITA), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund - GER), Samir Chergui (Paris FC - FRA)

Meio-campistas: Ramiz Zerrouki (FC Twente - NED), Houssem Aouar (Al Ittihad - KSA), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt - GER), Hicham Boudaoui (OGC Nice - FRA), Nabil Bentaleb (Lille OSC - FRA), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen - GER), Yassine Titraoui (Sporting Charleroi - BEL)

Atacantes: Riyad Mahrez (Al Ahli FC - KSA), Amine Gouiri (Olympique Marseille - FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam - NED), Nadhir Ahmed Benbouali (Györi ETO FC - HUN), Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg - GER), Adil Boulbina (Al Duhail SC - QAT), Fares Ghedjemis (Frosinone - ITA)

Áustria (AUT)

Goleiros: Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg - AUT), Florian Wiegele (FC Viktoria Plzeň - CZE), Patrick Pentz (Brøndby IF - DEN)

Defensores: David Affengruber (Elche CF - ESP), Kevin Danso (Tottenham Hotspur FC - ENG), Stefan Posch (1. FSV Mainz 05 - GER), David Alaba (Real Madrid C. F. - ESP), Philipp Lienhart (SC Freiburg - GER), Phillip Mwene (1. FSV Mainz 05 - GER), Marco Friedl (SV Werder Bremen - GER), Michael Svoboda (Venezia FC - ITA)

Meio-campistas: Xaver Schlager (RB Leipzig - GER), Nicolas Seiwald (RB Leipzig - GER), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund - GER), Florian Grillitsch (SC Braga - POR), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund - GER), Romano Schmid (SV Werder Bremen - GER), Christoph Baumgartner (RB Leipzig - GER), Konrad Laimer (FC Bayern München - GER), Alexander Prass (TSG Hoffenheim - GER), Paul Wanner (PSV Eindhoven - NED), Alessandro Schoepf (Wolfsberger AC - AUT)

Atacantes: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda - SRB), Michael Gregoritsch (FC Augsburg - GER), Sasa Kalajdzic (LASK Linz - AUT), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg - GER)

Jordânia (JOR)

Goleiros: Yazeed Abulaila (Al Hussein SC - JOR), Nour Baniateyah (Al Faisaly SC - JOR), Abdallah Alfakhori (Al Wahdat SC - JOR)

Defensores: Mohammad Abuhasheesh (Al Karma SC - IRQ), Abdallah Nasib (Al Zawra'a SC - IRQ), Husam Abudahab (Al Faisaly SC - JOR), Yazan Alarab (FC Seoul - KOR), Mohammad Abualnadi (Selangor FC - MAS), Saleem Obaid (Al Hussein SC - JOR), Saed Alrosan (Al Hussein SC - JOR), Ehsan Haddad (Al Hussein SC - JOR), Anas Badawi (Al Faisaly SC - JOR)

Meio-campistas: Amer Jamous (Al Zawra'a SC - IRQ), Noor Alrawabdeh (Selangor FC - MAS), Rajaei Ayed (Al Hussein SC - JOR), Ibrahim Sadeh (Al Karma SC - IRQ), Mohannad Abutaha (Al-Quwa Al-Jawiya - IRQ), Nizar Alrashdan (Qatar SC - QAT), Mohammad Aldaoud (Al Wahdat SC - JOR)

Atacantes: Mohammad Abuzraiq (Raja Casablanca - MAR), Ali Olwan (Al Sailiya SC - QAT), Mousa Altamari (Stade Rennais FC - FRA), Odeh Fakhoury (Pyramids FC - EGY), Mahmoud Almardi (Al Hussein SC - JOR), Ibrahim Sabra (NK Lokomotiva Zagreb - CRO), Ali Azaizeh (Al Shabab FC - KSA)

Grupo K

Portugal (POR)

Goleiros: Diogo Costa (FC Porto - POR), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers FC - ENG), Rui Silva (Sporting CP - POR)

Defensores: Nelson Semedo (Fenerbahçe SK - TUR), Ruben Dias (Manchester City FC - ENG), Tomas Araujo (SL Benfica - POR), Diogo Dalot (Manchester United FC - ENG), Renato Veiga (Villarreal CF - ESP), Goncalo Inacio (Sporting CP - POR), Joao Cancelo (FC Barcelona - ESP), Samu Costa (RCD Mallorca - ESP), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain - FRA)

Meio-campistas: Matheus Nunes (Manchester City FC - ENG), Bruno Fernandes (Manchester United FC - ENG), Bernardo Silva (Manchester City FC - ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain - FRA), Ruben Neves (Al Hilal SC - KSA), Vitinha (Paris Saint-Germain - FRA)

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al Nassr FC - KSA), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain - FRA), Joao Felix (Al Nassr FC - KSA), Francisco Trincao (Sporting CP - POR), Rafael Leao (AC Milan - ITA), Pedro Neto (Chelsea FC - ENG), Goncalo Guedes (Real Sociedad - ESP), Francisco Conceicao (Juventus FC - ITA)

RD Congo (COD)

Goleiros: Lionel Mpasi (Le Havre AC - FRA), Timothy Fayulu (FC Noah - ARM), Matthieu Epolo (Standard Liège - BEL)

Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United FC - ENG), Steve Kapuadi (Widzew Łódź - POL), Axel Tuanzebe (Burnley FC - ENG), Dylan Batubinsika (AEL FC - GRE), Joris Kayembe (KRC Genk - BEL), Chancel Mbemba (Lille OSC - FRA), Gedeon Kalulu (Aris Limassol FC - CYP), Arthur Masuaku (RC Lens - FRA)

Meio-campistas: Ngalayel Mukau (Lille OSC - FRA), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC - FRA), Samuel Moutoussamy (Atromitos FC - GRE), Theo Bongonda (FC Spartak Moscow - RUS), Noah Sadiki (Sunderland AFC - ENG), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC - SCO), Charles Pickel (RCD Espanyol - ESP), Edo Kayembe (Watford FC - ENG)

Atacantes: Brian Cipenga (CD Castellón - ESP), Gael Kakuta (AEL FC - GRE), Meschack Elia (Alanyaspor - TUR), Cedric Bakambu (Real Betis - ESP), Fiston Mayele (Pyramids FC - EGY), Yoane Wissa (Newcastle United FC - ENG), Simon Banza (Al Jazira - UAE)

Uzbequistão (UZB)

Goleiros: Utkir Yusupov (PFC Navbahor Namangan - UZB), Abduvohid Nematov (Nasaf Qarshi FC - UZB), Botirali Ergashev (FK Neftchi Farg'ona - UZB)

Defensores: Abdukodir Khusanov (Manchester City FC - ENG), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor Tashkent FK - UZB), Farrukh Sayfiev (FK Neftchi Farg'ona - UZB), Rustam Ashurmatov (Esteghlal Tehran FC - IRN), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent FK - UZB), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi FC - UZB), Abdulla Abdullaev (Dibba FC - UAE), Behruzjon Karimov (Surkhon FK - UZB), Avazbek Ulmasaliyev (OKMK FK - UZB), Jakhongir Urozov (FK Dinamo Samarkand - UZB)

Meio-campistas: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent FK - UZB), Otabek Shukurov (Baniyas Club - UAE), Jamshid Iskanderov (FK Neftchi Farg'ona - UZB), Odiljon Xamrobekov (Tractor Sazi Tabriz FC - IRN), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran FC - IRN), Oston Urunov (Persepolis FC - IRN), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent FK - UZB), Azizjon Ganiev (Al Bataeh Club - UAE), Abbosbek Fayzullaev (Başakşehir FK - TUR), Sherzod Esanov (FK Buxoro - UZB)

Atacantes: Eldor Shomurododov (Başakşehir FK - TUR), Azizbek Amonov (FK Dinamo Samarkand - UZB), Igor Sergeev (Persepolis FC - IRN)

Colômbia (COL)

Goleiros: David Ospina (Atlético Nacional - COL), Camilo Vargas (Atlas FC - MEX), Alvaro Montero (CA Vélez Sarsfield - ARG)

Defensores: Daniel Munoz (Crystal Palace FC - ENG), Jhon Lucumi (Bologna FC - ITA), Santiago Arias (CA Independiente - ARG), Yerry Mina (Cagliari - ITA), Gustavo Puerta (Racing Santander - ESP), Johan Mojica (RCD Mallorca - ESP), Willer Ditta (CF Cruz Azul - MEX), Deiver Machado (FC Nantes - FRA), Davinson Sanchez (Galatasaray SK - TUR)

Meio-campistas: Kevin Castano (CA River Plate - ARG), Richard Rios (SL Benfica - POR), Jorge Carrascal (CR Flamengo - BRA), James Rodriguez (Minnesota United FC - USA), Jhon Arias (SE Palmeiras - BRA), Juan Portilla (Athletico Paranaense - BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace FC - ENG), Juan Quintero (CA River Plate - ARG)

Atacantes: Luis Diaz (FC Bayern München - GER), Jhon Cordoba (FC Krasnodar - RUS), Cucho Hernandez (Real Betis - ESP), Leandro Campaz (CA Rosario Central - ARG), Luis Suarez (Sporting CP - POR), Andres Gomez (CR Vasco Da Gama - BRA)

Grupo L

Inglaterra (ENG)

Goleiros: Jordan Pickford (Everton FC - ENG), Dean Henderson (Crystal Palace FC - ENG), James Trafford (Manchester City FC - ENG)

Defensores: Ezri Konsa (Aston Villa FC - ENG), John Stones (Manchester City FC - ENG), Marc Guehi (Manchester City FC - ENG), Tino Livramento (Newcastle United FC - ENG), Dan Burn (Newcastle United FC - ENG), Reece James (Chelsea FC - ENG), Djed Spence (Tottenham Hotspur FC - ENG), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen - GER), Nico Oreilly (Manchester City FC - ENG)

Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal FC - ENG), Elliot Anderson (Nottingham Forest FC - ENG), Jude Bellingham (Real Madrid C. F. - ESP), Jordan Henderson (Brentford FC - ENG), Kobbie Mainoo (Manchester United FC - ENG), Morgan Rogers (Aston Villa FC - ENG), Eberechi Eze (Arsenal FC - ENG)

Atacantes: Bukayo Saka (Arsenal FC - ENG), Harry Kane (FC Bayern München - GER), Marcus Rashford (FC Barcelona - ESP), Anthony Gordon (Newcastle United FC - ENG), Ollie Watkins (Aston Villa FC - ENG), Noni Madueke (Arsenal FC - ENG), Ivan Toney (Al Ahli FC - KSA)

Croácia (CRO)

Goleiros: Dominik Livakovic (GNK Dinamo Zagreb - CRO), Ivor Pandur (Hull City FC - ENG), Dominik Kotarski (FC København - DEN)

Defensores: Josip Stanisic (FC Bayern München - GER), Marin Pongracic (ACF Fiorentina - ITA), Joško Gvardiol (Manchester City FC - ENG), Duje Caleta-Car (Real Sociedad - ESP), Josip Sutalo (AFC Ajax - NED), Kristijan Jakic (FC Augsburg - GER), Luka Vuskovic (Hamburger SV - GER), Martin Erlic (FC Midtjylland - DEN)

Meio-campistas: Nikola Moro (Bologna FC - ITA), Mateo Kovacic (Manchester City FC - ENG), Luka Modric (AC Milan - ITA), Nikola Vlasic (Torino FC - ITA), Mario Pasalic (Atalanta Bergamo - ITA), Martin Baturina (Como - ITA), Petar Sucic (FC Internazionale Milano - ITA), Toni Fruk (HNK Rijeka - CRO), Luka Sucic (Real Sociedad - ESP)

Atacantes: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim - GER), Ante Budimir (CA Osasuna - ESP), Ivan Perisic (PSV Eindhoven - NED), Igor Matanovic (SC Freiburg - GER), Marco Pasalic (Orlando City SC - USA), Petar Musa (FC Dallas - USA)

Gana (GHA)

Goleiros: Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen - SUI), Joseph Anang (St Patrick's Athletic FC - IRL), Benjamin Asare (Hearts Of Oak SC - GHA)

Defensores: Alidu Seidu (Stade Rennais FC - FRA), Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg - GER), Abdul Mumin (Rayo Vallecano - ESP), Gideon Mensah (AJ Auxerre - FRA), Baba Rahman (PAOK Saloniki - GRE), Jerome Opoku (Başakşehir FK - TUR), Kojo Oppong (OGC Nice - FRA), Derrick Luckassen (Pafos FC - CYP), Marvin Senaya (AJ Auxerre - FRA)

Meio-campistas: Caleb Yirenkyi (FC Nordsjælland - DEN), Thomas Partey (Villarreal CF - ESP), Kwasi Sibo (Real Oviedo - ESP), Antoine Semenyo (Manchester City FC - ENG), Elisha Owusu (AJ Auxerre - FRA), Augustine Boakye (AS Saint-Etienne - FRA)

Atacantes: Fatawu Issahaku (Leicester City FC - ENG), Jordan Ayew (Leicester City FC - ENG), Brandon Thomas-Asante (Coventry City FC - ENG), Christopher Baah (Al Qadsiah FC - KSA), Inaki Williams (Athletic Club - ESP), Kamaldeen Sulemana (Atalanta Bergamo - ITA), Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais - FRA), Prince Adu (FC Viktoria Plzeň - CZE)

Panamá (PAN)

Goleiros: Luis Mejia (Club Nacional - URU), Cesar Samudio (CD Marathón - HON), Orlando Mosquera (Al Fayha FC - KSA)

Defensores: Cesar Blackman (ŠK Slovan Bratislava - SVK), Jose Cordoba (Norwich City FC - ENG), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa - CRC), Edgardo Farina (FC Pari Nizhny Novgorod - RUS), Jiovany Ramos (Puerto Cabello CF - VEN), Carlos Harvey (Minnesota United FC - USA), Eric Davis (CD Plaza Amador - PAN), Andres Andrade (LASK Linz - AUT), Amir Murillo (Beşiktaş JK - TUR), Roderick Miller (Turan Tovuz - AZE), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira - VEN)

Meio-campistas: Cristian Martinez (Hapoel Kiryat Shmona FC - ISR), Jose Luis Rodriguez (FC Juárez - MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM - MEX), Ismael Diaz (Club León - MEX), Edgar Yoel Barcenas (Mazatlán FC - MEX), Alberto Quintero (CD Plaza Amador - PAN), Anibal Godoy (San Diego FC - USA), Cesar Yanis (CD Cobresal - CHI)

Atacantes: Tomas Rodriguez (Deportivo Saprissa - CRC), Jose Fajardo (CD Universidad Católica - ECU), Cecilio Waterman (CD Universidad De Concepción - CHI), Azarias Londono (CD Universidad Católica - ECU)