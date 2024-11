'Black Friday do Emprego' tem 5 mil vagas no Ceará; saiba como concorrer

O IDT/Sine e a Secretaria do Trabalho promovem nesta sexta-feira (29), sua Black Friday de empregos, evento no qual serão disponibilizadas até 5 mil vagas de trabalho em diversas áreas.

As oportunidades incluem postos no comércio, serviços e indústria, com vagas também para pessoas com deficiência.



Os processos seletivos serão realizados ao longo do dia, nas unidades de atendimento do IDT/Sine, das 8h às 17h.

A programação prevê ainda palestras, encaminhamentos e outras atividades dedicadas aos trabalhadores, além de serviços como vacinação, teste glicêmico, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, entre outros.

Como participar

Basta comparecer, no dia 29, em uma das unidades de atendimento levando RG, CPF e currículo. Não é necessário agendamento.



Serviço

Black Friday de Empregos do IDT/Sine

Data: 29.11 (sexta-feira)

Horário: 8 às 17h

Local: Unidades de Atendimento