Fortaleza registra 123 milímetros de chuva; veja índices no Ceará

Fortaleza registrou nas últimas 24 horas uma das maiores chuvas de 2026. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou na manhã deste domingo (19) que no posto da Maraponga o volume chegou a 123 milímetros.

A Capital registrou pontos específicos de alagamento. Um deles foi observado por quem transitava no entorno da Avenida Bernardo Manuel, na noite desse sábado (18).

Outras localidades com acumulado de chuvas acima de 100 milímetros nas últimas horas foram: Icapuí (Retiro Grande), com 135mm; e Cascavel (Guanaces), com 103 mm.

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Ainda conforme a Funceme, dos 243 postos informados em todo o Estado, 211 registraram precipitações. Ao todo, 128 cidades do Ceará registraram chuvas.

VEJA OS 10 POSTOS COM MAIORES CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS:

Icapuí (RETIRO GRANDE): 135.0

Fortaleza (MARAPONGA): 123.0

Cascavel (GUANACES): 103.0

Maracanaú (MARACANAÚ): 98.0

Itaitinga (SEMAN): 98.0

Varjota (DIPAN-ESCRITORIO DO DNOCS): 89.0

Itaitinga (ITAITINGA): 81.0

Cascavel (CASCAVEL): 80.0

Fortim (FORTIM): 78.0

Barroquinha (BARROQUINHA): 71.0

INSTABILIDADE EM VÁRIAS REGIÕES

A Fundação informa que a "previsão do tempo para os próximos dias, indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas".

Para a tarde deste domingo (19), há chuvas previstas nas macrorregiões Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Norte do Sertão Central e Inhamuns.

No período da noite, o Cariri e a Ibiapaba têm chances de chuva passageira.