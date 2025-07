Éder Militão e Tainá Castro investem mais de R$ 2 milhões em casamento

O jogador de futebol Éder Militão irá se casar com a influenciadora digital Tainá Castro, nesta sexta-feira (18), no Palácio Tangará, em São Paulo. Conforme a Quem, eles investiram mais de R$ 2 milhões na celebração.

O casal dirá “sim” no Salão Cristal do Tangará, que tem mais de 440 m² de área, pé-direito de 8 metros, foyer anexo de 203 m² e um terraço de 448 m² cercado pelo Parque Burle Marx. O aluguel do espaço custa, no mínimo, R$ 150 mil por dia.

Ao todo, serão oito casais de padrinhos, quatro escolhidos por Tainá e quatro por Éder. Entre os 350 convidados, estão familiares, amigos, atletas e celebridades. Ainda segundo a Quem, o buffet social do Palácio Tangará parte de R$ 728 por pessoa, com menu assinado pelo chef executivo Filipe Rizzato. O cardápio terá pratos como cherne ao molho bisque, filé mignon Wellington com trufas negras e sobremesas como pavlova, crème brûlée e tortas exclusivas.

Veja também Zoeira Glória Perez voltou a sorrir após morte de Guilherme de Pádua, diz Raul Gazolla Zoeira Chris Martin flagra suposta traição em show do Coldplay: 'Ou estão tendo um caso ou são tímidos'

Casamento com show de Gusttavo Lima

A previsão é de que o casamento dure mais de 12 horas. O grande show será o sertanejo Gusttavo Lima, que cobrou um cachê de R$ 1 milhão. A festa ainda promete atrações surpresas e um bar com Grey Goose, Chivas 12 anos, champagnes como Möet Chandon e drinks autorais e mocktails, assinados pelo time de mixologistas do hotel. Os pacotes alcoólicos variam de R$ 139 a R$ 255 por pessoa.

Tainá usará um vestido de noiva assinado pela estilista brasileira Marie Lafayette. As alianças serão da grife francesa Van Cleef & Arpels, com um valor estimado em R$ 160 mil. Os noivos ainda terão a noite de núpcias na Suíte Royal, que tem 279 m² de área interna e amplo terraço panorâmico de 250 m². O valor para a diária é a partir de R$ 43 mil.

Tainá e Éder estão juntos desde 2023. O jogador é ex-companheiro da influenciadora digital cearense Karoline Lima, com quem tem uma filha, Cecília.