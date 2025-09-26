Diário do Nordeste
Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro após um ano e meio

Influenciadora confirmou a separação do zagueiro do Flamengo nesta sexta-feira (26)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:20)
Zoeira
A cearense Karoline Lima confirmou o término.
Legenda: A cearense Karoline Lima confirmou o término.
Foto: Reprodução/Instagram.

Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, não estão mais juntos. A influenciadora confirmou ao colunista do Metrópoles, Lucas Pasin, o término do relacionamento nesta sexta-feira (26). Os dois estavam juntos há um ano e meio e haviam assumido publicamente a relação no início de 2024.

O casal começou a se aproximar em setembro de 2023, quando amigos em comum os apresentaram. Na época, Léo passava pela separação de Tainá Castro e chegou a viver um breve affair com uma modelo de Goiânia. Karoline, por sua vez, ainda enfrentava especulações de uma reconciliação com Éder Militão, pai de sua filha, mas sempre negou a possibilidade.

Em novembro de 2023, Karoline esteve em Madri, o que reforçou rumores de volta com Militão, mas a influenciadora garantiu que não ficou na casa do ex. Pouco depois, ela e Léo passaram a interagir nas redes sociais, até assumirem publicamente o romance no início do ano seguinte.

Curiosamente, após o início do namoro de Karoline e Léo, seus respectivos ex-companheiros também engataram um relacionamento. Tainá Castro e Éder Militão assumiram o romance meses depois, criando um enredo de reviravoltas amorosas bastante comentado entre os fãs.

