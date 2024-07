Kim Cattrall descarta volta como Samantha em série derivada de 'Sex and The City'

A atriz Kim Cattrall, conhecida como a personagem Samantha Jones de "Sex And The City", negou os rumores de negociação para reviver o papel em 'And Just Like That'. A série em questão é uma sequência do programa original, mas Samantha não é apresentada como um personagem recorrente.

Os rumores de um retorno oficial começaram logo após a atriz surgir em uma aparição como a personagem, no fim da segunda temporada do programa. Desde então, Samantha não foi mais "vista".

"Ah, isso é tão carinhoso, mas não estou voltando", escreveu a atriz com o próprio perfil no X, o antigo Twitter, em resposta a uma publicação que citava uma notícia sobre o assunto. A resposta obteve mais de seis mil curtidas.

"And Just Like That" retrata uma nova fase da vida das amigas nova-iorquinas Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). As três personagens vieram das seis temporadas originais de "Sex and the City" (1998-2004) e também estiveram presentes nos dois longas-metragens da franquia (2008 e 2010).

As temporadas originais, os filmes e a nova série estão disponíveis pela Max.