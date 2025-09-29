Diário do Nordeste
Netflix divulga pôster da 4ª temporada de Bridgerton e anuncia estreia para 2026

Plataforma já renovou a produção para mais duas temporadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena da próxima temporada de Bridgerton, com um casal dancando usando máscaras
Legenda: A nova fase da trama terá como foco o romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha).
Foto: Divulgação / Netflix.

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (29), a conclusão das gravações da 4ª temporada de Bridgerton, que chegará ao catálogo da plataforma em 2026. Serão ao todo oito novos episódios, baseados no livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn.

A nova fase da trama terá como foco o romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). Conhecido por seu espírito boêmio e resistência em se estabelecer como os irmãos, Benedict vê sua vida mudar ao conhecer a misteriosa Dama de Prata em um baile de máscaras promovido por sua mãe.

Veja o anúncio

Novos personagens

A quarta temporada contará com novas adições ao elenco:

  • Sophie Baek (Yerin Ha): jovem criada que se disfarça de Dama de Prata e vive um romance proibido com Benedict, marcado pela diferença de classes sociais.
  • Lady Araminta Gun (Katie Leung): viúva duas vezes, mãe de duas filhas que estreiam no mercado de casamentos. Perspicaz e ambiciosa, está determinada a garantir bons casamentos para elas.
  • Rosamund Li (Michelle Mao): filha mais velha de Araminta, bela e vaidosa, com planos de conquistar Benedict.
  • Posy Li (Isabella Wei): irmã mais nova de Rosamund, doce, tagarela e muitas vezes ofuscada pela irmã.

O futuro da saga

Baseada na série literária de Julia Quinn, Bridgerton acompanha os oito irmãos da família homônima em suas jornadas amorosas na alta sociedade londrina do século XIX.

Em maio, a Netflix confirmou a renovação da produção para a 5ª e 6ª temporadas, mas ainda não anunciou oficialmente as temporadas 7 e 8, que completariam a adaptação de todos os livros.

