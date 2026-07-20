Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais

O jogador Vini Jr. fez sua primeira aparição ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, nesta segunda-feira (20), após o retorno do relacionamento do casal. Mas outro detalhe chamou a atenção das redes sociais: o rosto do atleta.

“Morta com a harmonização babadeira que o Vini Jr. fez para anunciar a volta com a Virgínia”, publicou uma internauta no X, antigo Twitter.

O procedimento teria sido feito pelo dermatologista que já acompanhou a influenciadora em alguns atendimentos estéticos. O médico dermatologista Alessandro Alarcão chegou a agradecer a preferência de Vini, conforme a CNN Brasil: "Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante".

No momento da publicação dessa matéria, a postagem não estava mais disponível no perfil do profissional.

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RETORNO DO CASAL

No dia 25 de junho, o e a influenciadora Virginia Fonseca reataram o namoro, conforme apurado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Os dois estavam juntos em meio à Copa do Mundo 2026 e já planejavam uma viagem para Ibiza, na Espanha.

O destino romântico foi marcado para o mês de julho, após o encerramento do torneio. Os detalhes foram confirmados por fontes próximas ao casal.