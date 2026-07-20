Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann, de 47 anos, fez uma homenagem para Preta Gil, no Dia da Amizade.

A data, celebrada nesta segunda-feira (20), também marca um ano da morte da cantora. "O Dia da Amizade virou o dia da saudade", afirmou.

"E pra mim, o dia da amizade virou o dia da saudade... Esse texto não é meu; uns dizem Clarice Lispector, outros, que tem algo de Antonio Carlos Affonso dos Santos. A verdade é que eu não sei, mas é tão bonito quando a gente sente que alguém que a gente nem conhece diz exatamente o que a gente queria dizer, e não soube como. Hoje tá mais difícil dizer qualquer coisa", declarou no vídeo publicado.

Ela falou sobre o apego que tem em relação a tudo que marcou sua vida. "Quando eu vejo retratos, quando eu sinto cheiros, quando eu escuto uma voz, quando eu me lembro do passado. Eu sinto saudade. Sinto saudade de amigos que nunca mais eu vi, de pessoas que nunca mais falei ou cruzei", disse.

Durante vídeo, Carolina ainda citou sentir saudade daqueles que não conseguiu se despedir direito. "Daqueles que não tiveram como dizer adeus".

Em outra publicação, feita também nesta segunda, ela escreveu: "tô com saudade, preta. e cada vez vai ser mais, eu já sei. sempre te amei, até depois do fim".

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Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho de 2025, enquanto tratava um câncer colorretal, desenvolvido no intestino. Ela foi diagnosticada em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão no final do mesmo ano.

Porém, em agosto de 2024, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Neste ano, Preta havia ido aos Estados Unidos para um tratamento experimental contra a doença e faleceu naquele país. A confirmação foi dada pela assessoria da artista por meio das redes sociais.