Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão da líder Maxiane
A sister venceu a terceira Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:59)
Maxiane venceu a 3ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (29). Com a vitória confirmada, a sister escolheu nesta noite os participantes para o VIP do reality show.
Dentre os critérios para formação do novo VIP, Maxiane deu a pulseira para os amigos mais próximos e aqueles que estiveram na Xepa durante a semana anterior.
Veja também
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26:
VIP
- Marcelo;
- Breno;
- Marciele;
- Samira;
- Sarah Andrade;
- Jordana;
- Solange Couto.
XEPA
- Gabriela;
- Chaiany;
- Juliano Floss;
- Alberto Cowboy;
- Milena;
- Edilson;
- Babu;
- Jonas Sulzbach;
- Marciele;
- Sol Vega;
- Ana Paula Renault;
- Brigido;
- Paulo Augusto;
- Samira.
Veja o momento da escolha
Assuntos Relacionados