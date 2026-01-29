Diário do Nordeste
Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão da líder Maxiane

A sister venceu a terceira Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:59)
Zoeira
Momento da escolha do VIP da líder Maxiane.
Legenda: A nova líder definiu como critério a forte amizade com alguns participantes.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Maxiane venceu a 3ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (29). Com a vitória confirmada, a sister escolheu nesta noite os participantes para o VIP do reality show.

Dentre os critérios para formação do novo VIP, Maxiane deu a pulseira para os amigos mais próximos e aqueles que estiveram na Xepa durante a semana anterior.

Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26:

VIP

  • Marcelo;
  • Breno;
  • Marciele;
  • Samira;
  • Sarah Andrade;
  • Jordana;
  • Solange Couto.

XEPA

  • Gabriela;
  • Chaiany;
  • Juliano Floss;
  • Alberto Cowboy;
  • Milena;
  • Edilson;
  • Babu;
  • Jonas Sulzbach;
  • Marciele;
  • Sol Vega;
  • Ana Paula Renault;
  • Brigido;
  • Paulo Augusto;
  • Samira.

Veja o momento da escolha

