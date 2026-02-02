BBB 26 no 'Tá Com Nada': Você concorda com a atitude de Ana Paula? Vote na enquete
A sister não realizou o Raio-X e levou uma punição gravíssima.
Após decidir não fazer o Raio-X desta segunda-feira (2), Ana Paula Renault levou uma punição gravíssima no BBB 26 e perdeu 500 estalecas. Com isso, a casa inteira foi para o "Tá com Nada", dinâmica em que os participantes passam por uma restrição de comida.
Minutos antes, no Quarto Sonho de Eternidade, Ana Paula revelou para Milena que não faria o diário de confinamento obrigatório. Além disso, a jornalista também foi penalizada por falar sem microfone.
Ela passou pelo cronômetro, retirou seus chinelos da fila para o confessionário e disparou: "Não sou obrigada, estou cansada".
Veja também
Na cozinha da casa, os outros confinados julgaram a atitude de Ana Paula e se apressam para tomar café da manhã, antes que a casa entrasse no "Tá Com Nada".
"Quem mais teve menos 500 [estalecas]?", Ana Paula perguntou. "Eu, Juliano e Max", Milena respondeu. "Nossa, a Líder também. Você também perdeu 500 estalecas, Maxiane? Então, a culpa não foi minha", alfinetou a veterana.
A decisão de Ana Paula em não fazer o Raio-X e provocar a punição gravíssima causou revolta na casa, com reações de Sarah, Jordana, Brigido e Maxiane.
E você, concorda ou discorda da atitude de veterana no jogo?
Vote na enquete
O que é o 'Tá com Nada'?
Na dinâmica, cujas regras variam em cada edição, os participantes têm de sobreviver com menos disponibilidade de comida. Durante o "Tá com Nada", toda a comida da casa é retirada e são disponibilizados apenas alguns alimentos específicos, como goiabada, café, arroz e feijão.