Enquete BBB 26: quem se destacou no 3º Sincerão?

O terceiro Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite desta segunda-feira (02) e teve muitas farpas entre os brothers.

Participaram da dinâmica os protagonistas da semana, Ana Paula, Babu, Brígido, Maxiane e Leandro. A dinâmica consistia em montar o “pior time de futebol do mundo”.

Veja também Zoeira Confira como foi o terceiro Sincerão do BBB 26

Vote na enquete