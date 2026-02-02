Enquete BBB 26: quem se destacou no 3º Sincerão?
Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O terceiro Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite desta segunda-feira (02) e teve muitas farpas entre os brothers.
Participaram da dinâmica os protagonistas da semana, Ana Paula, Babu, Brígido, Maxiane e Leandro. A dinâmica consistia em montar o “pior time de futebol do mundo”.
