Confira como foi o terceiro Sincerão do BBB 26
Protagonistas da semana iniciaram a dinâmica.
O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), contou com a participação dos protagonistas da semana: Maxiane, Sarah, Ana Paula, Brigido e Leandro. Além disso, o público votou para que Babu também participasse da dinâmica.
O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, durante o ao vivo, explicou como funcionaria a dinâmica. Cada jogador deveria montar um time especial.
As opções para categorizar os participantes eram: Arquibancada, Goleiro Frangueiro, Gandula, Técnico, Juiz e Bola Murcha.
A dinâmica foi iniciada com a líder da semana, Maxiane.
ENTENDA DINÂMICA
CONFIRA ESCALAÇÃO DE CADA PARTICIPANTE
Maxiane
- Arquibancada: Solange
- Goleiro Frangueiro: Juliano
- Gandula: Gabriela
- Técnico: Babu
- Juiz: Ana Paula
- Bola Murcha: Milena
Sarah
- Arquibancada: Chai
- Goleiro Frangueiro: Leandro
- Gandula: Milena
- Técnico: Ana Paula
- Juiz: Babu
- Bola Murcha: Juliano
Ana Paula
- Arquibancada: Gabriela
- Goleiro Frangueiro: Jonas
- Gandula: Jordana
- Técnico: Alberto
- Juiz: Brigido
- Bola Murcha: Sarah
Brigido
- Arquibancada: Chai
- Goleiro Frangueiro: Leandro
- Gandula: Milena
- Técnico: Ana Paula
- Juiz: Babu
- Bola Murcha: Juliano
Leandro
- Arquibancada: Sarah
- Goleiro Frangueiro: Jonas
- Gandula: Gabriela
- Técnico: Brigido
- Juiz: Alberto
- Bola Murcha: Edilson
Babu
- Arquibancada: Gabriela
- Goleiro Frangueiro: Jordana
- Gandula: Sol Vega
- Técnico: Brigido
- Juiz: Alberto
- Bola Murcha: Jonas
ESCOLHA DO PÚBLICO
Assim como na edição anterior, onde Solange foi escolhida pelo público como 'Planta', os espectadores votaram em Edílson para ser o castigado da semana.
Pela votação do público, Capetinha foi escolhido 'Arquibancada'.