Resultado da enquete mostra público favorável à atitude de Ana Paula no BBB 26
Sister colocou a casa no "Tá com Nada" na manhã desta segunda (2).
O resultado da enquete "Você concorda com a atitude de Ana Paula?", do Diário do Nordeste, apontou que a maioria do público está do lado dela. Após sister colocar a casa no "Tá com Nada", 58,5% do público concorda com Ana, enquanto 41,5% achou a atitude desproporcional.
Até às 18h30 desta segunda-feira (2), a enquete possuia mais de 2 mil votos. Ana Paula decidiu não fazer o Raio-X de hoje, levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas.
No "Tá com Nada", os participantes passam por uma restrição de comida. Durante a dinâmica, toda a comida da casa é retirada e são disponibilizados apenas alguns alimentos específicos, como goiabada, café, arroz e feijão.
>> VOTE NA ENQUETE SOBRE ATITUDE DE ANA PAULA
Brothers criticaram atitude
Na cozinha da casa, os outros confinados julgaram a atitude de Ana Paula e se apressam para tomar café da manhã, antes que a casa entrasse no "Tá Com Nada". No entanto, a sister se defendeu, destacando que outros participantes também já tinham levado estalecadas.
Veja também
"Quem mais teve menos 500 [estalecas]?", Ana Paula perguntou. "Eu, Juliano e Max", Milena respondeu. "Nossa, a Líder também. Você também perdeu 500 estalecas, Maxiane? Então, a culpa não foi minha", alfinetou a veterana.