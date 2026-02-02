Babu Santana oficializa aliança com Ana Paula no BBB 26
Como "estratégia de jogo", brother já informou que irá cozinhar apenas para aliados.
Com o aumento das tensões no jogo, o participante Babu Santana oficializou a aliança com Ana Paula no Big Brother Brasil 26. Na tarde desta segunda-feira (2), após a casa entrar no "Tá com Nada", Babu disse que iria cozinhar apenas para seus aliados.
"O feijão está ficando pronto, e já falei que vou fazer comida só para a gente. Então é bom a gente chegar se servir e f***-se", disse em uma conversa com Ana Paula, Milena e Chaiany. Até o momento, o grupo ainda conta com Juliano e Leandro.
Ele reforçou, para Breno, que a decisão foi tomada como uma estratégia de jogo: "Eu tomei a decisão de cozinhar só para as pessoas que eu gosto. É a minha forma de ataque legítima".
Anteriormente, Babu já tinha começado a defender Ana Paula pela casa. A sister intencionalmente colocou a casa no "Tá com Nada". Enquanto alguns participantes criticaram a decisão, Babu disse que era um movimento de jogo legítimo, uma vez que ela está sendo colocada direto no paredão.
O que é o 'Tá com Nada'?
Na dinâmica, cujas regras variam em cada edição, os participantes têm de sobreviver com menos disponibilidade de comida. Durante o "Tá com Nada", toda a comida da casa é retirada e são disponibilizados apenas alguns alimentos específicos, como goiabada, café, arroz e feijão.