Terceiro Sincerão do BBB 26 tem briga generalizada após dinâmica

O clima ficou tenso após as escalações do Sincerão desta segunda.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:27)
Zoeira
Sincerão do BBB 26.
Legenda: Gabriela e Maxiane protagonizaram uma das discussões da noite.
Foto: Globo.

O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), terminou com discussões calorosas entre alguns participantes.

A briga generalizada iniciou durante a finalização da dinâmica, com Chai e Jordana apontando os posicionamentos uma da outra. Ainda durante a atividade, Jordana também 'tretou' com Gabriela.

O clima ficou mais caloroso após as escalações feitas no Sincerão. O primeiro embate após jogo se deu com Gabriela perguntando o motivo de Maxiane ter colocado ela como 'Gandula' em sua escalação.

A montagem do jogo durante o Sincerão também foi o motivo da discussão entre outros dois brothers. Edilson não gostou de ter sido escolhido como  'Bola Murcha'  por Leandro.

Gabriela também discutiu com Marciele. Enquanto Gabriela chamava Marciele de falsa, a sister disse que a outra participante estava querendo "aparecer".

A briga seguiu com GabrielaMarciele, Maxiane e Marcelo.

Do outro lado da casa, a discussão ficou por conta de Babu, Jonas e Juliano Floss. Gritaria, berros e palavrões alimentaram o embate dos três.

Enquanto o clima estava tenso entre Babu e JonasSamira confrontou Marciele sobre revelação de Gabriela.

Jonas foi para o embate com Juliano. Os dois discutiram e levantaram questões sobre maturidade e masculinidade.

Como foi o terceiro Sincerão do BBB 26

O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), contou com a participação dos protagonistas da semana: Maxiane, Sarah, Ana Paula, Brigido e Leandro. Além disso, o público votou para que Babu também participasse da dinâmica.

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, durante o ao vivo, explicou como funcionaria a dinâmica. Cada jogador deveria montar um time especial.

As opções para categorizar os participantes eram: Arquibancada, Goleiro Frangueiro, Gandula, Técnico, Juiz e Bola Murcha.

A dinâmica foi iniciada com a líder da semana, Maxiane.

