Terceiro Sincerão do BBB 26 tem briga generalizada após dinâmica

O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), terminou com discussões calorosas entre alguns participantes.

A briga generalizada iniciou durante a finalização da dinâmica, com Chai e Jordana apontando os posicionamentos uma da outra. Ainda durante a atividade, Jordana também 'tretou' com Gabriela.

É TRETAAAAA! Chai e Jordana discutem na sala durante o 'Sincerão'! 💥 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/kutUrzkBnF — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2026

O clima ficou mais caloroso após as escalações feitas no Sincerão. O primeiro embate após jogo se deu com Gabriela perguntando o motivo de Maxiane ter colocado ela como 'Gandula' em sua escalação.

E VAMOS DE TRETA! Maxiane e Gabriela discutem depois do Sincerão. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Bn0wmmeZT8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2026

A montagem do jogo durante o Sincerão também foi o motivo da discussão entre outros dois brothers. Edilson não gostou de ter sido escolhido como 'Bola Murcha' por Leandro.

Treta de um lado, treta do outro! 🔥💥



Edilson e Leandro brigam sobre as escolhas no Sincerão#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/utRPalSjtI — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2026

Gabriela também discutiu com Marciele. Enquanto Gabriela chamava Marciele de falsa, a sister disse que a outra participante estava querendo "aparecer".

AS TRETAS NÃO PARAM! Hora de Gabriela e Marciele discutirem na casa. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/DyHcLcYrMH — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2026

A briga seguiu com Gabriela, Marciele, Maxiane e Marcelo.

Do outro lado da casa, a discussão ficou por conta de Babu, Jonas e Juliano Floss. Gritaria, berros e palavrões alimentaram o embate dos três.

Enquanto o clima estava tenso entre Babu e Jonas, Samira confrontou Marciele sobre revelação de Gabriela.

Jonas foi para o embate com Juliano. Os dois discutiram e levantaram questões sobre maturidade e masculinidade.

Como foi o terceiro Sincerão do BBB 26

O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), contou com a participação dos protagonistas da semana: Maxiane, Sarah, Ana Paula, Brigido e Leandro. Além disso, o público votou para que Babu também participasse da dinâmica.

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, durante o ao vivo, explicou como funcionaria a dinâmica. Cada jogador deveria montar um time especial.

As opções para categorizar os participantes eram: Arquibancada, Goleiro Frangueiro, Gandula, Técnico, Juiz e Bola Murcha.

A dinâmica foi iniciada com a líder da semana, Maxiane.