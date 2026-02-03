Terceiro Sincerão do BBB 26 tem briga generalizada após dinâmica
O clima ficou tenso após as escalações do Sincerão desta segunda.
O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), terminou com discussões calorosas entre alguns participantes.
A briga generalizada iniciou durante a finalização da dinâmica, com Chai e Jordana apontando os posicionamentos uma da outra. Ainda durante a atividade, Jordana também 'tretou' com Gabriela.
Chai e Jordana discutem na sala durante o 'Sincerão'!
O clima ficou mais caloroso após as escalações feitas no Sincerão. O primeiro embate após jogo se deu com Gabriela perguntando o motivo de Maxiane ter colocado ela como 'Gandula' em sua escalação.
Maxiane e Gabriela discutem depois do Sincerão.
A montagem do jogo durante o Sincerão também foi o motivo da discussão entre outros dois brothers. Edilson não gostou de ter sido escolhido como 'Bola Murcha' por Leandro.
Treta de um lado, treta do outro!
Edilson e Leandro brigam sobre as escolhas no Sincerão
Gabriela também discutiu com Marciele. Enquanto Gabriela chamava Marciele de falsa, a sister disse que a outra participante estava querendo "aparecer".
Gabriela e Marciele discutirem na casa.
A briga seguiu com Gabriela, Marciele, Maxiane e Marcelo.
Gabriela, Marciele e Maxiane continuam a discussão!
Do outro lado da casa, a discussão ficou por conta de Babu, Jonas e Juliano Floss. Gritaria, berros e palavrões alimentaram o embate dos três.
EIIIIITAAAA!
Babu, Jonas e Juliano Floss brigam.
Enquanto o clima estava tenso entre Babu e Jonas, Samira confrontou Marciele sobre revelação de Gabriela.
Depois da revelação de Gabriela, Samira confronta Marciele!
Jonas foi para o embate com Juliano. Os dois discutiram e levantaram questões sobre maturidade e masculinidade.
Como foi o terceiro Sincerão do BBB 26
O terceiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (2), contou com a participação dos protagonistas da semana: Maxiane, Sarah, Ana Paula, Brigido e Leandro. Além disso, o público votou para que Babu também participasse da dinâmica.
O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, durante o ao vivo, explicou como funcionaria a dinâmica. Cada jogador deveria montar um time especial.
As opções para categorizar os participantes eram: Arquibancada, Goleiro Frangueiro, Gandula, Técnico, Juiz e Bola Murcha.
A dinâmica foi iniciada com a líder da semana, Maxiane.