Babu Santana chora após briga no BBB 26: 'Estou envergonhado'

Babu Santana confessou estar envergonhado após protagonizar briga com Jonas Sulzbach no BBB 26. Nesta madrugada de terça-feira (3), o ator chorou temendo as repercussões fora do programa.

Em conversa com Juliano Floss, Leandro Boneco e Chaiany, ele se mostrou arrependido por ter se exaltado durante o embate com o empresário durante treta generalizada após o terceiro Sincerão.

Depois de todo esse desgaste, estou envergonhado... Eu poderia ter confrontado sem violência. Deixei vocês preocupados, deixei Solange preocupada, deixei minha família preocupada." Babu Santana Ator

Em seguida, explicou: "A gente pode confrontar sem violência. É uma coisa que me deixou mal. Não é falar o que eu falei, é o modo que eu falei."

Então, Juliano tentou confortar o brother e disse que fora da casa também não costuma agir da mesma forma. "Nunca gritei com ninguém. É ação e reação. Se a pessoa estiver gritando com você, vai fazer o quê? Você vai ficar quietinho, escutando a pessoa falar tudo de você? Não tem como", refletiu.

Como você não vai gritar com uma pessoa que te chama de 'playboy', Babu? Não tem como. Sei que você não quer ter essa razão, mas você não está errado." Influenciador Juliano Floss

Babu insistiu: "A gente poderia ter o confronto sem violência". Em resposta, Leandro destacou que não houve violência. "Quem falou que podia bater, que podia vir os três, foi ele. Você não falou isso", acrescentou Floss.

Babu chora e desabafa

Em outro momento desta madrugada, em conversa com Edilson e Juliano Floss, Babu não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre as repercussões do programa fora da casa.

"Não quero manchar uma imagem linda que construí lá fora por causa de um jogo aqui", iniciou o Veterano.

Então, o ator revelou que tem receio de perder oportunidades profissionais devido a atitudes no jogo. "Um cara me chamou para dirigir, vou dirigir uma série pela primeira vez na minha vida... Ele falou: 'Vai lá, toma cuidado, mas vou te apoiar mesmo se der alguma coisa errada'."

O principal desafio de uma pessoa pública aceitar isso aqui é um jogo destruir tudo o que a gente construiu... e ainda não ganhar [o programa]." Babu Santana Ator

Mais cedo, na mesma conversa, Edilson admitiu a possibilidade de apertar o botão de desistência do BBB 26.