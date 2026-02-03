Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Babu Santana chora após briga no BBB 26: 'Estou envergonhado'

Ator refletiu sobre comportamento dentro do jogo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:06)
Zoeira
Imagem mostra Babu Santana chorando durante desabafo no BBB 26.
Legenda: Brother se mostrou arrependido por postura durante treta e foi acolhido por aliados.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Babu Santana confessou estar envergonhado após protagonizar briga com Jonas Sulzbach no BBB 26. Nesta madrugada de terça-feira (3), o ator chorou temendo as repercussões fora do programa. 

Em conversa com Juliano Floss, Leandro Boneco e Chaiany, ele se mostrou arrependido por ter se exaltado durante o embate com o empresário durante treta generalizada após o terceiro Sincerão

Depois de todo esse desgaste, estou envergonhado... Eu poderia ter confrontado sem violência. Deixei vocês preocupados, deixei Solange preocupada, deixei minha família preocupada."
Babu Santana
Ator

Em seguida, explicou: "A gente pode confrontar sem violência. É uma coisa que me deixou mal. Não é falar o que eu falei, é o modo que eu falei."

Então, Juliano tentou confortar o brother e disse que fora da casa também não costuma agir da mesma forma. "Nunca gritei com ninguém. É ação e reação. Se a pessoa estiver gritando com você, vai fazer o quê? Você vai ficar quietinho, escutando a pessoa falar tudo de você? Não tem como", refletiu.

Como você não vai gritar com uma pessoa que te chama de 'playboy', Babu? Não tem como. Sei que você não quer ter essa razão, mas você não está errado." 
Influenciador
Juliano Floss

Babu insistiu: "A gente poderia ter o confronto sem violência". Em resposta, Leandro destacou que não houve violência. "Quem falou que podia bater, que podia vir os três, foi ele. Você não falou isso", acrescentou Floss. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Juliano Floss chora após embates no BBB 26: 'Nunca tratei ninguém com grito'

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no 3º Sincerão?

Babu chora e desabafa 

Em outro momento desta madrugada, em conversa com Edilson e Juliano Floss, Babu não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre as repercussões do programa fora da casa. 

"Não quero manchar uma imagem linda que construí lá fora por causa de um jogo aqui", iniciou o Veterano. 

Então, o ator revelou que tem receio de perder oportunidades profissionais devido a atitudes no jogo. "Um cara me chamou para dirigir, vou dirigir uma série pela primeira vez na minha vida... Ele falou: 'Vai lá, toma cuidado, mas vou te apoiar mesmo se der alguma coisa errada'."

O principal desafio de uma pessoa pública aceitar isso aqui é um jogo destruir tudo o que a gente construiu... e ainda não ganhar [o programa]."
Babu Santana
Ator

Mais cedo, na mesma conversa, Edilson admitiu a possibilidade de apertar o botão de desistência do BBB 26. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra Babu Santana chorando durante desabafo no BBB 26.
Zoeira

Babu Santana chora após briga no BBB 26: 'Estou envergonhado'

Ator refletiu sobre comportamento dentro do jogo.

Redação
Há 34 minutos
Imagem mostra Juliano Floss chorando enquanto desabafa com Chaiany na cozinha do BBB 26.
Zoeira

Juliano Floss chora após embates no BBB 26: 'Nunca tratei ninguém com grito'

Brother ficou abalado depois do terceiro Sincerão do programa.

Redação
Há 1 hora
Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Terceiro Sincerão do BBB 26 tem briga generalizada após dinâmica

O clima ficou tenso após as escalações do Sincerão desta segunda.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Colagem com os participantes do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no 3º Sincerão?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Foto do terceiro Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Confira como foi o terceiro Sincerão do BBB 26

Protagonistas da semana iniciaram a dinâmica.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Ana Paula deitada na área do castigo do Monstro.
Zoeira

Ana Paula vai protagonizar mais um Sincerão no BBB 26? Veja o que esperar da dinâmica

A sister virou o eixo central da casa, que vive seu melhor momento em termos de entretenimento.

Lucas Monteiro
02 de Fevereiro de 2026
Imagem da Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Resultado da enquete mostra público favorável à atitude de Ana Paula no BBB 26

Sister colocou a casa no "Tá com Nada" na manhã desta segunda (2).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem de Ana Paula e Babu Santana, no BBB 26.
Zoeira

Babu Santana oficializa aliança com Ana Paula no BBB 26

Como "estratégia de jogo", brother já informou que irá cozinhar apenas para aliados.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem de Shawn Mendes, flagrado desembarcando no Rio de Janeiro.
Zoeira

Shawn Mendes retorna ao Brasil e desembarca no Rio

Cantor chegou à capital fluminense nesta segunda-feira (2).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Theo, Mocita e Tarcísio Filho em selfie no carro.
Zoeira

Nora de Glória Menezes celebra filho trans e destaca importância do acolhimento familiar

Ao comemorar os 23 anos de Theo, Mocita Fagundes compartilha reflexão sobre maternidade, respeito e amor incondicional.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Chaiany e Gabriela conversando na cozinha do BBB 26
Zoeira

No BBB 26, Chaiany e Gabi se entendem e sister garante: 'Não me manipularam'

As sisters vieram das Casas de Vidro e ficaram amigas na dinâmica do Quarto Branco.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Ana Paula Renault e seu pai, Gerardo Renault
Zoeira

Quem é o pai da Ana Paula Renault? Família de participante do BBB tem trajetória política

Gerardo Renault tem 96 anos e ainda está ativo na vida pública.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa com cabelos longos e castanhos, vestindo um vestido azul vibrante, apoiada sobre uma superfície clara. Ela usa vários acessórios prateados, incluindo colares, pulseiras e anéis. O ambiente ao fundo é interno, com iluminação suave e luzes de camarim desfocadas.
Zoeira

Mara Maravilha é internada em UTI de hospital em São Paulo

Motivo da internação não foi confirmado pela equipe de Mara.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa usando terno preto com camisa branca, segurando um troféu do Grammy enquanto fala ao microfone, sobre um palco iluminado em tons quentes.
Zoeira

Bad Bunny é ovacionado ao criticar agência de imigração dos EUA no Grammy

Artista usou discurso para defender imigrantes e pedir que o ódio seja combatido com amor.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
foto de Ana Paula do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 no 'Tá Com Nada': Você concorda com a atitude de Ana Paula? Vote na enquete

A sister não realizou o Raio-X e levou uma punição gravíssima.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Em edições do BBB 16 ao 19, participantes também foram afetados pelo 'Tá com Nada'.
Zoeira

O que é o 'Tá Com Nada' do BBB 26? Entenda a dinâmica e as punições

Medida está em vigor no reality e afeta diretamente alimentação de confinados.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Jordana derrubou peças de dominó enquanto Ana Paula estava realizando dinâmica.
Zoeira

Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro

Brothers foram orientados a não invadirem a área do Castigo do Monstro.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault conversa com sister em quarto do BBB.
Zoeira

Ana Paula não faz Raio-X de propósito e BBB 26 entra no 'Tá com Nada': 'Não sou obrigada'

A sister retirou seus chinelos da fila para o confessionário.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa reclinada em uma espreguiçadeira ao ar livre, usando boné preto e segurando um travesseiro estampado em tons de azul, com gramado verde ao fundo e o logotipo do programa “BBB” no canto superior direito da imagem.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial mostra brother eliminado com mais de 50%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (3).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Montagem com os três emparedados da semana do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Ana Paula, Brigido ou Leandro? Quem deve sair do reality?

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (3).

Redação
02 de Fevereiro de 2026