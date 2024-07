Governo amplia vacinação contra HPV para usuários da PrEP

Uma medida anunciada nesta quarta-feira (3) pelo Ministério da Saúde amplia a vacinação para o HPV - papilomavírus humano. O público alvo do imunizante agora inclui pessoas de 15 a 45 anos que utilizam a profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP).

O objetivo da ampliação é prevenir e tratar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e cânceres causados pela doença, visto que segundo o Ministério usuários da PrEP tem maior probabilidade de adquirir infecção pelo HPV.

O anúncio foi feito por uma nota técnica no site do Ministério da Saúde. O imunizante aplicado será o HPV4, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus.

O que é PrEP

A PrEP é uma das formas de prevenção ao HIV, caso a pessoa seja exposta ao vírus. Para isso, é necessário tomar diariamente uma pílula que contém dois medicamentos: tenofovir e entricitabina. No entanto, é importante ressaltar que a profilaxia pré-exposição não impede a infecção por outras ISTs.

Público-alvo atual da HPV4

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos

Pessoas de 9 a 45 anos que vivem com HIV e Aids

Pacientes oncológicos

Pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR)

Transplantados com três doses

Vítimas de violência sexual.

Devido ao público amplo, o Brasil é um dos países das Américas que tem a maior oferta da vacina.

Já na rede particular de saúde, é possível encontrar uma versão nonavalente do imunizante, que também protege contra as variações do vírus: 31, 33, 45, 52 e 58.

Legenda: Vacina quadrivalente (HPV4) oferecida pelos SUS protege contra principais complicações do HPV. Foto: Reprodução/Instituto Butantan

Detalhes sobre a vacinação

O Ministério da Saúde informou que os usuários de PrEP vão poder se vacinar contra a doença em qualquer sala de vacina pública, como posto de vacinação, CRIE, Serviço de Atendimento/SAE, Centro de Testagem e Aconselhamento, desde que tenha documento que comprove que faz o uso de PrEP.

Entre os documentos que podem ser apresentados estão o formulário de prescrição do imunizante, prescrição de PrEP, cartão de seguimento, entre outros.

A recomendação é que não vacinados contra o HPV recebam três doses no esquema, a segunda dois meses após a primeira e a terceira seis meses depois da segunda.

No caso de pessoas que utilizam a PrEP e já se vacinaram, mas não completaram o esquema, a recomendação é completar as três doses.

Já pacientes que utilizam a PrEP e completaram o esquema vacinal anteriormente, conforme preconizados para determinadas faixas etárias ou situações especiais, não devem se vacinar novamente com qualquer dose.