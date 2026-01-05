Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade
Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de "perigo potencial" de baixa umidade para 73 cidades do Ceará nesta segunda-feira (5). O fenômeno eleva risco de incêndios e afeta a saúde das pessoas.
Segundo a instituição, a umidade relativa do ar pode atingir índices entre 30% e 20% nas localidades afetas (detalhadas abaixo), entre 10h e 21h.
A incidência de baixa umidade ocorre principalmente nas regiões Sul e Centro Sul do Estado, além do Jaguaribe.
O aviso também abrange cidades dos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí.
Recomendações
No aviso, o Inmet recomenda que moradores das áreas afetadas mantenham alguns cuidados, detalhados a seguir com mais orientações do Ministério da Saúde:
- Beba bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
- Evite desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais secas e quentes (entre 14h e 16h);
- Não pratique exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
- Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;
- A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade. Use hidratantes para ajudar;
- Use soro fisiológico para hidratar as vias áreas;
- Pingue algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz caso sinta necessidade.
Cidades cearenses com aviso de baixa umidade nesta segunda (5/1)
- Abaiara
- Alto Santo
- Ararendá
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Canindé
- Carnaubal
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Graça
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tauá
- Umari
- Varjota