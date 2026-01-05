Diário do Nordeste
Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade

Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mulher bebendo água ilustra matéria sobre baixa umidade do ar.
Legenda: A baixa umidade ocorre principalmente nas regiões Sul e Centro Sul do Estado.
Foto: Shutterstock / KieferPix.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de "perigo potencial" de baixa umidade para 73 cidades do Ceará nesta segunda-feira (5). O fenômeno eleva risco de incêndios e afeta a saúde das pessoas

Segundo a instituição, a umidade relativa do ar pode atingir índices entre 30% e 20% nas localidades afetas (detalhadas abaixo), entre 10h e 21h. 

A incidência de baixa umidade ocorre principalmente nas regiões Sul e Centro Sul do Estado, além do Jaguaribe. 

O aviso também abrange cidades dos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí. 

Recomendações

No aviso, o Inmet recomenda que moradores das áreas afetadas mantenham alguns cuidados, detalhados a seguir com mais orientações do Ministério da Saúde:

  • Beba bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
  • Evite desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais secas e quentes (entre 14h e 16h);
  • Não pratique exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
  • Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;
  • A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade. Use hidratantes para ajudar;
  • Use soro fisiológico para hidratar as vias áreas;
  • Pingue algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz caso sinta necessidade.

Cidades cearenses com aviso de baixa umidade nesta segunda (5/1)

  1. Abaiara
  2. Alto Santo
  3. Ararendá
  4. Aurora
  5. Baixio
  6. Banabuiú
  7. Barro
  8. Boa Viagem
  9. Brejo Santo
  10. Canindé
  11. Carnaubal
  12. Catunda
  13. Cedro
  14. Choró
  15. Crateús
  16. Croatá
  17. Deputado Irapuan Pinheiro
  18. Ererê
  19. Graça
  20. Guaraciaba do Norte
  21. Hidrolândia
  22. Ibaretama
  23. Ibiapina
  24. Ibicuitinga
  25. Icó
  26. Independência
  27. Ipaporanga
  28. Ipaumirim
  29. Ipu
  30. Ipueiras
  31. Iracema
  32. Itatira
  33. Jaguaretama
  34. Jaguaribara
  35. Jaguaribe
  36. Jardim
  37. Jati
  38. Lavras da Mangabeira
  39. Limoeiro do Norte
  40. Madalena
  41. Mauriti
  42. Milagres
  43. Milhã
  44. Missão Velha
  45. Mombaça
  46. Monsenhor Tabosa
  47. Morada Nova
  48. Nova Russas
  49. Novo Oriente
  50. Orós
  51. Pedra Branca
  52. Penaforte
  53. Pereiro
  54. Piquet Carneiro
  55. Pires Ferreira
  56. Poranga
  57. Porteiras
  58. Potiretama
  59. Quiterianópolis
  60. Quixadá
  61. Quixelô
  62. Quixeramobim
  63. Reriutaba
  64. Santa Quitéria
  65. São Benedito
  66. São João do Jaguaribe
  67. Senador Pompeu
  68. Solonópole
  69. Tabuleiro do Norte
  70. Tamboril
  71. Tauá
  72. Umari
  73. Varjota






