Turista é atingida por fogos de artifício dentro de apartamento e sofre queimaduras de 3º grau em Navegantes

Uma turista gaúcha que passava o Réveillon em um apartamento em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, foi atingida por fogos de artifício durante a virada do ano. A técnica de enfermagem Bianca Miranda da Silva, de 27 anos, observava o show pirotécnico na sacada do apartamento com o marido, Victor de Assis Frasca, 31, quando foi atingida no toráx e nas mãos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o casal tranquilo, observando a queima de fogos, quando os foguetes começam a estourar muito perto da janela em que os dois estavam. Repentinamente, Bianca é atingida e começa a gritar.

Nesta quarta-feira (1º), a jovem, que sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau e está sob medicação para controlar a dor, comentou o episódio em uma rede social.

Abalada, Bianca contou que está com as mãos queimadas pois teve "que apagar o fogo com a mão". "Foi um choque inacreditável acontecer isso dentro de casa. A gente já não desceu pra rua para não ficar na 'muvuca', porque a gente queria descansar depois de um ano que não foi fácil pra ninguém", lamentou.

A técnica de enfermagem afirmou que irá fazer um Boletim de Ocorrência e que soube que uma criança que estava no prédio onde ela está hospedada também foi atingida pelos fogos. "Estou em choque. É inacreditável isso acontecer. Nunca senti tanta dor na minha vida", completou.

Segundo o g1, a queima de fogos que atingiu Bianca foi promovida pela Prefeitura de Navegantes, como parte da programação do Réveillon da cidade. Em nota, a prefeitura afirmou que a montagem foi feita "por brigadistas, como determina a legislação" e que irá "notificar a empresa responsável para que preste todos os esclarecimentos.

O Corpo de Bombeiros local afirmou que irá apurar o ocorrido, mas que, de fato, todos os documentos necessários e a montagem dos fogos estavam em situação regular. A Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que irá instaurar um inquérito para apurar os fatos e identificar o responsável pelos fogos que atingiram Bianca.