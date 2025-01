Adolescente de 14 anos é atingida no braço por bala perdida em réveillon de Copacabana

Durante a queima de fogos que marcou a virada do ano de 2024 para 2025, uma adolescente de 14 anos foi atingida no braço direito por uma bala perdida, na faixa de areia da Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A menina estava acompanhada do pai, Ayron Lacerda, que publicou um vídeo nas redes sociais enquanto ela estava em atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar. Em nova publicação, ele mostrou que a filha está bem.

“Eu tomei um tiro, pegou na minha coxa, recauchutou no meu telefone e foi no braço da minha filha. Eu ‘tô’ fazendo esse vídeo pela desorganização. (...) Os organizadores de Copacabana não queriam nem pegar minha filha. Eu tive que carregar ela no braço, pular barreira. Sorte que veio um cara do (Corpo de) Bombeiros e me ajudou a carregar ela”, contou o pai.

Nas imagens, após mostrar a camisa amarela suja de sangue, o homem contou que foi buscar a filha em Curitiba para passear no Rio de Janeiro. “Por pouco não pegou na axila dela, por pouco”, disse ele, irritado com a situação. No fim da gravação, Ayron chora e pede para que o vídeo seja compartilhado.

Na tarde desta quarta-feira (1º), ele fez uma nova publicação atualizando sobre a saúde da menina. Enquanto exibe imagem do momento em que pai e filha curtiam a queima de fogos, Ayron agradece pelo carinho recebido de amigos e familiares e pelo contato feito pela imprensa. “Ela está bem e vida que segue”, diz.

Segundo informações do O Globo, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e será encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), que dará continuidade à investigação. "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", afirmou a corporação.