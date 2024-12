Jornalista do RJ chama turistas de 'farofeiros' sem perceber que estava ao vivo, e vídeo viraliza nas redes

A apresentadora Isabella Chaboudt viralizou nas redes sociais por chamar turistas de “farofeiros”, nesta terça-feira (31), logo no início do ‘RJ1’, jornal do meio-dia da InterTV – afiliada da Rede Globo no Rio de Janeiro. Ao lado do companheiro de apresentação, Vinícius Ferreira, a jornalista proferiu o comentário sem notar que estava ao vivo.

Como mostra o vídeo que circula na internet, os âncoras se preparavam para dar início ao telejornal e aparentavam fazer os últimos testes no estúdio da emissora antes de entrar no ar.

"Hoje é dia 31 de dezembro. Graças a Deus, o último dia de 2024. Muita gente quer aproveitar o dia, o sol está marcando presença na região dos Lagos, e os turistas, como sempre farofeiros, tomam...", comentou a apresentadora, sem completar a frase.

Na sequência, Isabella fez uma expressão de surpresa quando, logo depois, a vinheta do jornal começou a ser reproduzida. No entanto, o áudio e a imagem deles já estavam sendo transmitidos antes disso. Depois do episódio, a dupla seguiu normalmente na apresentação.

O caso logo ganhou repercussão nas redes sociais. Usuários brincaram com o “padrão de qualidade” do programa jornalístico. "Parece apresentação de trabalho de faculdade e do mais baixo nível", reagiu um usuário no X – antigo Twitter. "O povo trabalhando na força do ódio hoje", comentou outro.

Além disso, houve quem reclamasse das falhas técnicas da atração, que exibiu imagens aleatórias do programa 'Mais Você' desta terça (31), antes de cortar de forma abrupta para os estúdios do jornal.