Mulher conta como planejou expor traição de marido pastor

Aryana Medeiros decidiu quebrar o silêncio e contar os motivos pelos quais resolveu denunciar o adultério do marido. Ela viralizou nas redes sociais após postar um vídeo em que revela a traição do pastor Ruan Sérgio durante um culto numa igreja evangélica de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ela revela que os primeiros pensamentos foram de dúvida sobre como tornar público o caso que o marido tinha com uma das fiéis da igreja. "Eu pensava... como vou fazer isso? Eu preciso desmascarar eles, isso não pode ficar assim".

Naquele dia, Aryana conta que chegou na igreja determinada e que contou com a ajuda de uma prima de Ruan para distribuir os prints das conversas dos dois, já que a amante também era casada com uma pessoa da igreja.

Ao pegar o microfone, a mulher diz que ainda pensou que a vida seguiria normal, após o episódio "Vou falar, sair, ele vai seguir a vida dele, eu a minha e acabou", lembra.

A agora influenciadora, comenta ainda que foi no auge da sua raiva que planejou queimar todas as roupas do pastor. Acumulando mais de 600 mil seguidores, ela aproveitou as oportunidades que surgem após o escândalo e já até mudou o visual.

Vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações

No último sábado (28), o vídeo publicado por Aryana tomou conta da web e garantiu mais de 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Nas imagens, ao tentar impedir a mulher de expor o caso extra-conjugal, pastor acaba apanhando de tapas e socos.

A esposa traída não poupou também a amante, que tinha um cargo de confiança no templo religioso e também foi agredida.

“Ele olhou na minha cara, tomou o negócio, olhou pra cara dela, falou alguma coisa e deu risada. Ela me olhou no deboche e deu risada. Aconteceu o que aconteceu”, disse, explicando o porquê atacou os dois.

Após virar meme, Ruan teria tentado contato com a agora ex-esposa. “Ele me procurou, me mandou várias mensagens, me ligou, mas eu não tô conseguindo nem falar com ele nem com ninguém”.

Reflexos na família

Ainda ao site Metrópoles, Aryana afirmou que está sofrendo com a situação e, no momento, prefere resguardar a família. “Tenho quatro filhos, inclusive uma é autista e está sofrendo muito, tá muito agitada. A minha filha fica perguntando por ele o tempo inteiro, falando… tá sendo muito difícil pra mim, mesmo”, concluiu em conversa para o portal LeoDias