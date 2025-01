Caso Masterchef: veja o que se sabe sobre acusação de estupro contra Jason, ex-participante do reality

O ex-participante do reality show culinário MasterChef, Jason de Souza Junior, está no centro de uma acusação de estupro que veio à tona nos últimos dias. O caso ganhou repercussão nacional após a prisão do suspeito em Florianópolis, na última quarta-feira (1º).

Entenda a seguir o que se sabe até agora sobre o caso.

Denúncia

A vítima, uma menina de 12 anos, e sua família prestaram queixa em uma delegacia de Santa Catarina, alegando que um homem ameaçou a jovem com uma arma na frente da casa dela e a obrigou a entrar em seu carro no dia 31 de dezembro de 2024.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o cozinheiro levou a menina para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde cometeu o crime. Um laudo pericial confirmou o estupro.

Prisão

A Polícia Militar de Santa Catarina localizou Jason, com base na descrição das características físicas e do carro usado no crime. A vítima teria reconhecido Jason pela barba, uma cicatriz na barriga e o veículo usado.

O chef foi detido na Penitenciária da Agronômica na quarta-feira (1º). "Com base no que foi apurado pela investigação, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante delito e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça", diz uma nota da Polícia Civil.

Na quinta-feira (2), a Justiça de SC decidiu por manter a prisão após audiência de custódia.

O que diz Jason

Jason de Souza Junior negou as acusações por meio de sua defesa. Em nota, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos afirma que Jason está colaborando com as autoridades, e que ele e a garota teriam se conhecido por meio de um aplicativo em que ela teria indicado uma idade diferente.

"Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha", diz o comunicado divulgado nessa quinta-feira (2).

"Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso", acrescenta o advogado.

Por fim, a defesa reforçou a presunção de inocência e pede que seja aguardado o desenrolar das investigações, sem conclusões precipitadas.

Quem é Jason

Jason de Souza Junior ficou conhecido por sua participação na 9ª temporada do reality show culinário "MasterChef Brasil". Ele foi o 12º eliminado da temporada.

O ex-Masterchef é casado e tem duas filhas, e tem sido alvo de revolta nos comentários de suas fotos no Instagram. "Com uma filha bebê, você ainda teve coragem de fazer o que fez!", escreveu uma internauta. Outra disparou: "Esse cara é um monstro".

