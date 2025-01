Homens que diziam estar 'possuídos' para abusar sexualmente de adolescentes em igreja são presos no ES

Três homens, dois de 18 e um de 19 anos, foram presos por suspeita de abuso sexual de adolescentes em uma igreja no município de Cariacica, no Espírito Santo. Até o momento, foram identificadas nove vítimas. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), as prisões ocorreram nos dias 23 e 29 de dezembro do ano passado.

A delegada Gabriella Zaché, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), informou nessa quinta-feira (2) que os crimes aconteciam sob o pretexto de práticas religiosas. Durante os encontros, os suspeitos utilizavam manipulação psicológica, alegando estar "possuídos" por entidades espirituais para coagir os adolescentes a realizar suas vontades, incluindo abusos sexuais, para libertá-los.

"Além disso, havia ameaças de que, se os jovens não se submetessem a essas ações, algo de grave aconteceria aos seus familiares. Esse comportamento criou um ciclo de coação, em que as vítimas, em muitos casos, cediam devido ao medo e à pressão emocional", frisou a delegada.

A autoridade policial detalhou que os suspeitos criaram um ambiente de confiança para as vítimas e se aproveitavam da posição de liderança dentro da igreja para convencê-las a participar de atos sexuais.

"Inicialmente, os autores se apresentavam como jovens envolvidos em atividades religiosas, como cantar e pregar a palavra nas igrejas. Eles ganhavam a confiança dos pais e, posteriormente, criavam grupos de oração, nos quais inicialmente participavam os pais. Quando a confiança estava consolidada, somente os jovens eram convidados a participar desses encontros”, explicou Gabriella Zaché.

Há relatos de ameaças aos pais das vítimas e incentivo à automutilação. As investigações apontam que pode haver mais vítimas em outras igrejas.