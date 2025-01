Após morte de japonesa, brasileira de 116 anos se torna a pessoa mais velha do mundo

Após a morte da japonesa Tomiko Itooka, no último dia 29 de dezembro, aos 116 anos, a pessoa mais velha do mundo agora é uma brasileira. Inah Canabarro Lucas, também de 116 anos, é moradora de Porto Alegre (RS) e nasceu em junho de 1908, na cidade de São Francisco de Assis, no mesmo estado.

O dado foi registrado pela LongeviQuest, formado por um grupo de pesquisadores que atuam no monitoramento e no mapeamento de super centenários pelo mundo. Conforme a revista, Inah também é a 20ª pessoa mais velha da história registrada.

Inah é freira e vive na Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre. Iniciou sua vida religiosa aos 16 anos, ao ingressar no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Tornou-se freira em 27 de dezembro de 1928, durante o período que esteve em Montevidéu, no Uruguai. Em 1930, já de volta ao Brasil, Irmã Inah viveu sua vocação como professora.

Ao celebrar seu 110º aniversário, em 2018, ela recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco. A bênção foi acompanhada por um certificado, exposto em um espaço na congregação onde vive.

Antes de se tornar a pessoa mais velha do mundo, Inah teve destaque ao ser nomeada a pessoa viva mais velha do Brasil em 23 de janeiro de 2022, após a morte de Antonia da Santa Cruz, de 116 anos. Mais tarde, ela se tornou a pessoa viva validada mais velha de toda a América do Sul e Latina após o falecimento da colombiana Sofia Rojas, de 114 anos, em 2022.

A freira também é a última pessoa viva conhecida nascida em 1908, além de ser uma das três únicas pessoas sobreviventes nascidas em toda a década de 1900.

A LongeviQuest publicou em seu canal no YouTube uma entrevista com a Irmã Inah, feita em fevereiro de 2024, quando ela ainda tinha 115 anos. Na ocasião, brincou: “Ainda sou jovem, bonita e simpática”, disse ela.