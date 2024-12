Mulher é atingida por bala perdida enquanto tomava banho de sol no Rio

Uma mulher foi baleada por um tiro de raspão nesse domingo (29), enquanto tomava banho de sol em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A bala perdida passou junto à cabeça da vítima.

Como mostram imagens do circuito de segurança, a mulher estava deitada na área da piscina do residencial. Na sequência, ela foi surpreendida pelo disparo, se sentou na espreguiçadeira onde estava e, assustada, começou a passar a mão na cabeça.

A vítima foi identificada como Rosângela Torres da Silva, de 58 anos, conforme informações divulgadas pelo g1. Após ser socorrida por bombeiros, ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, recebendo alta nesta segunda-feira (30).

A investigação do caso está a cargo da 32ª Delegacia de Polícia de Taquara. De acordo com o delegado Marcos André Buss, titular da DP, foi solicitada uma perícia no local.

Na região, no mesmo dia, um tiroteio assustou clientes de um supermercado no bairro Tanque. A ocorrência levou à interrupção temporária de duas linhas do BRT – ônibus de trânsito rápido – Transcarioca. Ainda segundo o g1, não houve feridos.