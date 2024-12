Homem é preso por quebrar agência da Caixa Econômica Federal após não conseguir sacar o FGTS em MG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada, no Centro de Patos de Minas, cidade distante pouco mais de 400 quilômetros (km) de Belo Horizonte. Segundo as forças de segurança, ele depredou uma agência da Caixa Econômica Federal depois de não conseguir sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (27). Conforme informações da PMMG repassadas ao portal g1, o homem teria quebrado caixas eletrônicos, balcões e vidros que separam a entrada da agência com as mesas de atendimento. Na ocasião, o banco estava repleto de pessoas para atendimento, mas nenhuma pessoa ficou ferida em decorrência da depredação.

A tenente da PMMG responsável pela ocorrência, Nanci Santos, declarou que o homem "alegou um certo desentendimento em relação ao saque do FGTS e disse, ainda, que teria ficado transtornado em razão do problema".

Após ser conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, o homem teve o caso repassado para a Polícia Federal (PF), uma vez que o crime transcorreu em um órgão público de alçada federal.

O homem prestou depoimento à PF e foi liberado em seguida, mas pode responder por dano qualificado. Em nota, a Caixa Econômica Federal destacou que a agência do Centro de Patos de Minas foi fechada depois da depredação para avaliar a extensão dos estragos. O banco destacou que coopera com as investigações e o atendimento ao público segue normalmente em outras unidades, correspondentes bancários, canais digitais e loterias.