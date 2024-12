Turista morre baleada após motorista de aplicativo entrar em comunidade por engano no Rio de Janeiro

Uma mulher de 34 anos foi morta na noite deste sábado (28) na Favela do Fontela, no bairro Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Identificada como Diely da Silva Maia, ela era baiana, mas era gerente contábil em Jundiaí, no interior de São Paulo, há oito anos.

O caso aconteceu quando Diely estava em um carro por aplicativo. O motorista entrou por engano na Favela do Fontela enquanto a passageira estava no banco de trás do veículo, que foi alvejado por disparos. A baiana morreu na hora.

Conforme os portais g1 e Uol, o motorista, identificado como Anderson Pinheiro, também de 34 anos, foi atingido. Ele recebeu atendimento médico no hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas recebeu alta.

O motorista prestou depoimento e foi liberado na sequência. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga o caso.

Diely chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana para passar a virada do ano. Ela morava em Jundiaí pelo menos desde 2016. Segundo amigos e familiares, o velório da gerente contábil será realizado em Candiba (BA), cidade natal dela, mas não há confirmação de data.