Militar preso pede a Moraes para retomar visitas após irmã tentar levar eletrônicos em panetone

Os advogados de defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, preso no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, solicitaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a retomada das visitas na prisão.

O ministro suspendeu, na segunda-feira (30), as visitas ao tenente-coronel. A decisão foi em virtude de uma visita feita por Dhebora Bezerra de Azevedo, irmã de Rodrigo, à prisão. Ela tentou entrar na unidade prisional com eletrônicos escondidos dentro de um panetone no último sábado (28).

A defesa do tenente-coronel alega que ele não sabia que a irmã entraria com os eletrônicos, tratando-se de uma atitude "isolada" de Dhebora e "sem qualquer relação com o custodiado e demais familiares". As informações são da CNN Brasil.

“É evidente que o custodiado Rodrigo Bezerra de Azevedo não teve qualquer participação, contribuição ou incentivo relacionados à conduta de sua irmã”, disse a defesa. “Ademais, não há elementos que indiquem que os objetos em questão seriam destinados ao uso do custodiado ou que este tivesse ciência de tal ato”.

Dhebora tentou visitar um irmão com produtos que incluíam um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória dentro da embalagem do panetone. Os agentes do Batalhão interceptaram os produtos.

Os advogados pediram ao ministro do STF para que ele proíba somente as visitas da irmã do tenente-coronel, mas que abra a possibilidade para que demais parentes possam visitá-lo na cadeia.

Rodrigo Bezerra Azevedo está preso desde 5 de dezembro por suspeita de participação na trama golpista que visava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).