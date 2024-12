Veja o que se sabe sobre o caminho percorrido pelo homem preso por planejar atentado em Brasília

O cearense Lucas Ribeiro, preso na Bahia a caminho de executar um plano de ataque em Brasília, percorreu aproximadamente 1.800Km pegando carona com caminhoneiros.

Foram quase 24 horas de viagem, de Fortaleza até o distrito de Correntina, na Bahia, próximo à divisa com Goiás, até ele ser preso nesse domingo (29). Faltavam quase 300 quilômetros para Lucas chegar ao destino final.

Agentes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram responsáveis por interceptar o caminhão onde o suspeito estava de carona.

No caminhão onde o cearense estava foram apreendidos dois celulares, um tablet e uma faca.

DENÚNCIA ANÔNIMA

Lucas saiu do Ceará sozinho. No sábado (28), a Polícia recebeu denúncia anônima indicando que o suspeito vinha postando ameaças nas redes sociais. Ele passou a ser monitorado e, quando preso, teria confessado o plano.

Até o momento não há indicativos de que o cearense tenha comparsas. Quando ouvido, ele teria dito em depoimento que “tinha um plano secreto” e utilizaria “técnicas militares”.

AMEAÇAS

Nas redes sociais, as ameaças ainda eram mais frequentes. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas afirmou que iria "botar fogo" em Brasília e que faria um "ataque cirúrgico". O suspeito pontuou ainda que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada.

Dei a minha palavra a uma garota. E disse a ela que eu ira cumprir lá. E dela dei minha palavra para uma série de pessoas. E só finalizo essa missão (depois de) concluída. Nem que me custe a vida! Como não abriram brecha, agora eu vou abrir. Cirurgicamente. Eu vou fazer essa parada sozinho. Aumentem a segurança de Brasília em 100, 200, 300, 400 vezes", escreveu Lucas.

Essa é a segunda prisão em menos de 48 horas por ameaças de bombas na capital federal. No sábado, um homem identificado como Fabrizio Domingos Costa Ferreira estacionou um carro na frente do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e afirmou que o veículo estava com bombas que detonariam a sede da PMDF e da Polícia Federal.