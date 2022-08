Metrô de Fortaleza libera embarque de passageiros com bicicletas em uma das linhas

Ciclistas podem embarcar com as bicicletas nos trens da Linha Sul, do Metrô de Fortaleza, a partir desta sexta-feira (19). O acesso dos veículos aos vagões será permitido de segunda a sábado, fora do horário de pico do sistema metroviário.

Os passageiros podem usar o transporte acompanhados da bike de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h e das 20h até o encerramento — por volta das 23h. Já aos sábados, a partir das 15h até o fim do expediente.

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), a limitação de horário tem o objetivo de evitar que, por acidente, as bicicletas esbarrem nas pessoas ou causem transtornos no interior dos vagões. Além da restrição de tempo, também será permitida somente quatro bikes por viagem.

"Com bicicleta e Metrô integrados, o passageiro da Linha Sul poderá, nos horários liberados, realizar viagens mais longas e usando meios de transporte que não poluem o meio ambiente", destaca o diretor-presidente do Metrofor, Igor Ponte.

Apesar dos passageiros poderem embarcar nos trens com o veículo, estão proibidos de montar nele nas áreas internas dos trens e das estações. Para conduzi-lo através dos locais, os ciclistas devem empurrá-lo.

Legenda: Será permitido somente quatro bikes por viagem Foto: divugação

Para subir ou descer os andares das estações, o Metrofor indica que as escadas fixas sejam usadas. Elas receberam, nas laterais, equipamento para facilitar o transporte da bicicleta. O uso dos elevadores é vedado. Nas plataformas de embarque, os ciclistas devem aguardar o trem na área sinalizada. As estações da Linha Sul estão sinalizadas e os funcionários foram treinados para a novidade.

A previsão é que, em breve, o transporte de bikes seja liberado para outras linhas em Fortaleza. Passageiros já podiam embarcar com bicicletas dobradas e dentro da embalagem desde 2014. No VLT de Sobral, o transporte de bicicletas já é liberado desde fevereiro de 2020.

