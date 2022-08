Centros de Testagem gratuita contra Covid-19 no Ceará serão fechados a partir da próxima semana

Por conta da melhora no cenário da Covid-19 no Ceará, a Secretaria da Saúde (Sesa) vai encerrar, a partir da próxima segunda-feira (22), o funcionamento dos Centros de Testagem (CTs) gratuitos. Não funcionarão mais as unidades no Hotel Excelsior, Aeroporto de Fortaleza e os parceiros Sesi, Sesc e Senac, tanto na Capital quanto no Interior.

O último dia de testes é nesta sexta-feira (19). É importante frisar que os testes gratuitos para a Covid seguirão disponíveis nas unidades públicas de saúde, com o objetivo de manter a população assistida.

“Na atenção básica, nos postos de saúde, ou na média e alta complexidade, nos hospitais, há testagem para suspeitos sintomáticos ou pacientes com síndromes gripais”, pontua a secretária executiva de Vigilância em Saúde da Sesa, Sarah Mendes.

Testagem em massa

Desde 2020, os CTs já somaram mais de 142,1 mil testes, conforme o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen). “A testagem massiva foi essencial para a vigilância epidemiológica nos momentos de pico da doença. Ter esses dados de casos e positividades de covid nos respaldou para a tomada de decisão no contexto do enfrentamento da pandemia”, indicou Sarah Mendes.

O CT do Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, começou a funcionar em outubro de 2021. Ele funcionava por meio de demanda espontânea, com ordem de chegada para pacientes sintomáticos ou não.

No Aeroporto, eram testados passageiros em desembarque na Capital. Segundo a Sesa, este CT teve "relevante importância na vigilância da identificação de novas variantes do coronavírus ao Estado".

"A maior parte das amostras positivas passava por sequenciamento genômico para detecção da cepa do vírus", pontua a pasta.