Espaços públicos de Fortaleza devem receber 100 ilhas ecológicas; conheça projeto

A limpeza urbana é um dos itens mais importantes para garantir uma cidade com meio ambiente preservado. Em Fortaleza, para reduzir os impactos do descarte irregular de lixo, a prefeitura deve implantar ilhas ecológicas em diversos espaços nos bairros da capital.

A gestão, por meio da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), lançou edital de contratação de empresa para confeccionar, instalar e manter as 100 ilhas ecológicas, a serem entregues num prazo de 30 dias após a ordem de compra.

Cada ilha deve custar R$ 9.845, totalizando um investimento de R$ 984.500 para execução do projeto, conforme calcula a licitação. As empresas têm até as 10h de 5 de setembro deste ano para enviar orçamentos.

O que são ilhas ecológicas

As ilhas serão “pontos de entrega voluntária” de resíduos e devem se somar aos Ecopontos no objetivo de melhorar a limpeza urbana de Fortaleza. A ideia é “expandir a oferta de locais para a correta destinação de resíduos reutilizáveis e recicláveis”, explica a prefeitura.

“Elas têm dimensões reduzidas, podendo ser distribuídas em pontos estratégicos na cidade, como praças, postos de gasolina e locais com maior tráfego de pedestre, para que a população seja melhor estimulada a dar a destinação correta de tais resíduos”, cita o edital.

A gestão especifica como serão os equipamentos:

Deve contemplar duas portas de visita nas laterais para o descarte do resíduo e uma porta no centro, para remoção de resíduos;

2,2 metros de comprimento por 1,45 m de profundidade e 1,80 m de altura;

Material: base de apoio em Metalon, contorno em tela ondulada 1” Fio 12, com pintura anticorrosiva;

Preferível que as ilhas ecológicas possuam equipamentos tecnológicos integrados, tais como sensores ou leitores magnéticos, que possibilitem a medição ou aferição do volume e/ou peso interno de resíduos em tempo real, abertura e fechamento remoto ou digital, monitoramento remoto e leitura de cartões magnéticos para eventuais bonificações por reciclagem.

A prefeitura acrescenta ainda que o projeto “acarretará geração de oportunidade de trabalho e de renda para catadores, além de efetivamente melhorar as condições para desenvolvimento da atividade de catador.”

As ilhas ecológicas são parte do “Programa Cidade com Futuro”, financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil