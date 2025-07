Camilo diz que MEC trabalha para viabilizar novo hospital universitário em Sobral

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), acompanhou ao lado de outros políticos, na manhã deste sábado (5), em Fortaleza, uma ação parte do projeto Dia E: Ebserh em Ação, de mutirão nos Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará (UFC). Durante o evento, o chefe da pasta falou sobre os planos para criação de um Hospital Universitário em Sobral.

“Vamos ter um novo hospital aqui na Universidade Federal [em Fortaleza] e um hospital na Universidade Federal no Cariri. E estamos trabalhando, com a articulação do senador Cid e do governador, a viabilidade de um hospital na Região Norte, com a Universidade Federal do Ceará, lá em Sobral.”, infirmou o ministro.

A construção de Hospital Universitário em Sobral foi pauta de encontro entre Camilo e o senador Cid Gomes (PSB) em Brasília, na última terça-feira (1°). A informação foi compartilhada pela coluna no Diário do Nordeste do jornalista Wagner Mendes.

O mutirão de atendimento médico desta manhã foi realizado no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Além de Camilo, estiveram presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); o senador Cid Gomes (PSB); e o presidente do MDB Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira.

Sobre o projeto Dia E: Ebserh em Ação

O mutirão foi realizado nos 45 Hospitais Universitários da rede, em todo o Brasil. Ao longo do dia, foram realizados exames, cirurgias e demais procedimentos no Ceará, totalizando 491 atendimentos de saúde a pacientes que já estavam nas listas de espera, previamente agendados pelas equipes assistenciais responsáveis pela organização.

O MEC esperava realizar 74 cirurgias eletivas, 347 exames e 70 procedimentos diversos. O objetivo da pasta é diminuir o tempo de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cerca de 200 profissionais – médicos, residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, farmacêuticos, entre outros – foram mobilizados no HUWC e na MEAC.