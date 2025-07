Fortaleza tem 10 mil crianças na fila de espera por creches, diz Evandro; 22 CEIs serão entregues

Cerca de 10 mil crianças de até 3 anos de idade estão na fila de espera, hoje, por uma vaga em creche pública de Fortaleza. A estimativa é do próprio prefeito da cidade, Evandro Leitão (PT), informada na manhã desta segunda-feira (21).

A declaração ocorreu durante o evento “Mais Educação Superior no Ceará”, para assinatura da ordem de serviço da segunda etapa do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e da cessão definitiva do terreno do Acquario para o Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Durante fala na cerimônia, Evandro reforçou a importância do ITA para os estudantes de Fortaleza e do Ceará, e ratificou como fundamental o fortalecimento da educação desde a base. Crianças em idade de creche ou pré-escola, assim como adolescentes até o 9º ano do ensino fundamental, são de competência municipal.

“Temos um déficit de quase 10 mil crianças que estão em filas aguardando uma vaga nas creches em Fortaleza. A cidade receberá, nos próximos meses, 22 CEIs (Centros de Educação Infantil): 10 do Governo do Estado e 12 do MEC”, pontua o prefeito.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que três CEIs serão inaugurados em Fortaleza neste mês de agosto, somando 355 vagas:

CEI Jangurussu: 115 alunos;

CEI Parangaba: 159 alunos;

CEI Conjunto Ceará: 81 alunos.

A Pasta informa que novas aberturas serão realizadas em setembro, mas datas e quantidade de vagas ainda estão sendo definidas.

A Prefeitura usa como referência o Registro Único, que lista a quantidade de pais e responsáveis na espera por vagas em creche

Em abril deste ano, o secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, revelou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que 4,7 mil famílias estavam cadastradas aguardando uma vaga em creche pública.

O gestor reconheceu, na ocasião, que o quantitativo poderia “ser ainda maior”, já que se refere ao controle feito pela Secretaria Municipal de Educação (SME) a partir do Registro Único, listagem adotada pela Prefeitura para identificar a demanda de novas matrículas.

Uma das promessas de campanha de Evandro na área da educação é zerar essa fila, a fim de solucionar uma demanda histórica da cidade.