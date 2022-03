Bombeiros do Ceará recebem novo fardamento e equipamentos de alta tecnologia inéditos no Brasil

Em solenidade na manhã deste sábado (12), o governador Camilo Santana entregou novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, como parte das ações de modernização dos equipamentos das Forças de Segurança do Estado.

Foram entregues uma viatura especial com escada mecânica de 42 metros, uma viatura do tipo Air-Core TAF 35 para combates a incêndios florestais e um robô autopropelido com turbina Air-Core TAF 35.

"Equipamentos como esses, mais modernos hoje no mundo estão entregues ao Corpo de Bombeiros, tudo isso para prestar um bom serviço e proteger os cearenses. Nós não temos medido esforços e faremos tudo aquilo que for necessário para investir na segurança pública da população cearense", disse Camilo Santana.

Legenda: Durante a oportunidade, houve demonstração do funcionamento do robô Foto: Reprodução Instagram

Durante a oportunidade, houve demonstração do funcionamento do robô ao governador e aos demais presentes. Segundo o governo do Estado, o Ceará foi o primeiro a adquirir os novos equipamentos na América Latina. "Nenhum estado do Brasil tem um equipamento como esse", destacou Camilo.

Durante o evento, também foi apresentado o novo fardamento que será utilizado pelos bombeiros. "A qualidade do tecido, a qualidade do fardamento é muito importante para o desenvolvimento do serviço e para prestarmos um bom atendimento a sociedade cearense", disse o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, coronel Ronaldo Roque.