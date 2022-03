Carga com mais de 6 mil caixas de cigarros contrabandeados é apreendida pela PF na costa do Ceará

Uma embarcação foi apreendida pela Polícia Federal (PF) na costa cearense, nesta sexta-feira (11), com uma carga de 6.200 caixas de cigarros contrabandeados. Ao todo, sete homens foram presos.

O barco foi interceptado em alto mar e escoltado até o Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Também foram apreendidos celulares e documentos.

Os detidos foram indiciados por crime de contrabando qualificado, conforme o artigo 334-A, 3º do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos e encontram-se à disposição da Justiça Federal.

Legenda: Polícia Federal em operação que resultou na apreensão de barco na costa cearense Foto: Divulgação

Os homens não deram detalhes sobre o crime. As investigações continuam para identificar se há mais pessoas envolvidas.

A operação foi desenvolvida com o Navio-Patrulha Oceânico "Araguari", da Marinha, no qual embarcaram policiais federais da PF em Natal, no Rio Grande do Norte.

