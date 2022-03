Chove em 96 municípios do Ceará; veja previsão do tempo neste sábado (12)

Choveu em, pelo menos, 96 municípios do Ceará nas últimas 24 horas, conforme levantamento parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados contabilizam as precipitações até as 9h de deste sábado (12).

Os três maiores volumes pluviométricos foram nas cidades de Lavras da Mangabeira (130 mm), Carnaubal (110 mm) e Viçosa do Ceará (109 mm).

Na Capital, choveu 41, 8 mm e 20 mm, nos postos da Messejana e Água Fria, respectivamente.

Em Carnaubal, moradores registraram alagamentos. A chuva derrubou um poste e a água invadiu casas e uma escolas.

Veja as 10 maiores chuvas até agora:

1 - Lavras da Mangabeira (Posto: Iborepi): 130 mm

2 - Lavras da Mangabeira (Posto: Mangabeira): 125 mm

3 - Viçosa do Ceará (Posto: Manhoso): 109 mm

4 - Croatá (Posto: Santa Tereza): 83, 2mm

5 - Tamboril (Posto: Oliveira): 82 mm

6 - Granja (Posto: Timonha): 81 mm

7 - Catunda (Posto: Catunda): 80, 3 mm

8 - Granja (Posto: Adrianopolis): 75 mm

9 - Várzea Alegre (Posto: Boa vista): 75 mm

10 - Granjeiro (Posto: Novo Granjeiro): 65 mm

Previsão do Tempo

Conforme a Funceme, a tendência para os próximos dias é de chuvas em todas as macrorregiões, com destaque para o centro-sul (Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns), o Litoral Norte e a Ibiapaba.

As chuvas esperadas ocorrerão devido a áreas de instabilidade provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Em Fortaleza, o céu varia de parcialmente nublado a nublado na manhã deste sábado (12), com baixa possibilidade de chuva à tarde e à noite.