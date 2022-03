Vale-gás Social será entregue às prefeituras na segunda (14) e na terça-feira (15)

O Governo do Ceará realiza a primeira entrega do Vale-Gás Social de 2022 nas próximas segunda (14) e terça-feira (15). Ao todo, 209.065 pessoas serão beneficiadas com o auxílio

“Este benefício não representa só a recarga gratuita do botijão de gás três vezes por ano, mas significa comida no prato de centenas de famílias cearenses e, sobretudo, o compromisso deste governo com o nosso povo”, destacou a titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França.

Quem tem direito?

O vale-gás é destinado às famílias do Cartão Mais Infância, aos beneficiários do Auxilio Brasil com renda per capita igual ou inferior a R$ 150 e às famílias de jovens inscritos no programa Virando o Jogo.

O benefício será entregue aos prefeitos e secretários municipais na sede da SPS, órgão responsável pela execução do programa, das 9h às 16h.

A expectativa é que, na mesma semana, eles comecem a distribuir o benefício à comunidade, segundo o Governo do Estado. Com o tíquete em mãos, a família tem direito a uma recarga no botijão de gás.