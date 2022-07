Famílias aproveitam primeiro domingo de férias em parque e praia de Fortaleza; veja fotos

As famílias de Fortaleza aproveitaram o primeiro domingo das férias escolares para aproveitar a Cidade e se divertir na praia e também no Parque do Cocó, na Capital.

Apesar de pouco sol, muitas famílias escolheram como destino a Praia do Futuro.

Legenda: Mãe e filha aproveitaram a programação com pinturas de rosto na manhã deste domingo, no Parque do Cocó Foto: Fabiane de Paula

O clima nublado, mas sem chuvas nas primeiras horas da manhã e tarde não impediu que crianças e adultos saíssem de casa logo cedo para as mais diversas programações.

Legenda: Crianças brincam com bolhas de sabão no Parque do Cocó Foto: Fabiane de Paula

O movimento foi intenso no Parque do Cocó.

Legenda: Os parques ao ar livre são opção para as famílias de Fortaleza, principalmente aos domingos Foto: Fabiane de Paula

Além dos parques, as praias da Capital também foram atrativo para o primeiro domingo de férias.

Legenda: Barracas da Praia do Futuro são grande atrativo no local Foto: Fabiane de Paula

Na Praia do Futuro, onde há opções de barracas de praia, as pessoas também aproveitaram o momento de lazer.

Legenda: Criança, jovens e adultos aproveitam a praia neste domingo Foto: Fabiane de Paula

A repórter fotográfica do Diário do Nordeste Fabiane de Paula captou momentos de diversão também na faixa de areia da Praia do Futuro, um dos mais tradicionais pontos de encontro no domingo.

Legenda: Nas primeiras horas da manhã, com a maré baixa, as famílias aproveitaram a vasta faixa de areia' Foto: Fabiane de Paula