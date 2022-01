Motoristas perdem placas de veículos ao tentarem passar por túnel alagado no Mondubim; vídeo e fotos

A chuva contínua desde a madrugada deste domingo (2), em Fortaleza, já vem provocando transtornos. Um deles é o alagamento de um túnel na Rua Wenefrido Melo, no bairro Mondubim. Esta não é a primeira vez que o local é inundado.

O aplicativo da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) lançou um alerta de que o trânsito foi desviado no local.

O caminhoneiro Ciro Quinto, 38, chegou a perder a placa do carro enquanto passava pelo túnel. Resultado: passou 45 minutos procurando sob a água que alagava o equipamento.

Legenda: A AMC orienta aos condutores com placas perdidas que entrem em contato com o órgão Foto: Luana Severo

"Antes tava bem mais alto, mas graças a Deus achei", comemora. Depois de encontrar a sua, ele passou a ajudar outro motorista que também teve o placa levada.

Por volta de 13h, as equipes da AMC ainda não haviam chegado ao local, mas um supervisor de operações dava as primeiras orientações aos motoristas e recolhia placas submersas.

Legenda: Apenas ônibus e veículos maiores conseguem atravessar o túnel. Foto: Luana Severo

Segundo ele, a via deve ser fechada na altura da Avenida Godofredo Maciel. Por enquanto, apenas ônibus e veículos grandes conseguem atravessar o túnel.

Legenda: Motociclista tenta atravessar empurrando veículo. Foto: Luana Severo

O agente também orienta aos condutores com placas perdidas que entrem em contato com a AMC para buscar os dispositivos. Pelo menos 10 foram localizadas.

Legenda: Agente da AMC orienta motoristas no local. Foto: Luana Severo

Moradores da região afirmam que o problema se repete todo ano. Em 2014, por exemplo, a Prefeitura precisou do auxílio de bombas de escoamento para retirar a água de dentro do túnel.

Por volta das 13h20, agentes da AMC e policiais militares chegaram ao local para orientar o tráfego.

Legenda: Moradores explicam que o problema ocorre toda quadra chuvosa. Foto: Luana Severo

Maiores volumes registrados

Conforme o Calendário das Chuvas da Funceme, até as 11h50 deste domingo os maiores acumulados foram registrados nas regiões do Cariri e do Litoral Norte. Os municípios com maiores registros foram:

Lavras da Mangabeira: 115 mm

Jijoca de Jericoacoara: 91 mm

Iguatu: 89 mm

Limoeiro do Norte: 81,6 mm

Itapiúna: 63 mm

Cedro: 61 mm

Carius: 60 mm

Umari: 58 mm

Santa Quitéria: 55 mm

Várzea Alegre: 54 mm

Os dados são parciais e podem sofrer alterações ao longo do dia, segundo a Funceme.

Previsão para o Ceará

A Funceme prevê ainda que, neste domingo, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado com precipitações em todas as regiões, principalmente de manhã e à noite, com chuvas mais intensas nas macrorregiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Legenda: Funceme prevê céu variando entre nublado e parcialmente nublado neste domingo (2). Foto: VCRepórter

Neste sábado, primeiro dia do ano, choveu em pelo menos 90 municípios, especialmente no Sertão dos Inhamuns e no Cariri.

Legenda: Avenida Osório de Paiva alagada Foto: Luana Severo

Legenda: No Bairro de Fátima, a Rua Luciano Magalhães ficou alagada Foto: Luana Severo

Legenda: Casa alagada na Lagoinha Foto: Reprodução

