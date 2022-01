De queda de árvore a alagamentos, confira o resultado das chuvas em Fortaleza neste domingo (2)

Desde a madrugada deste domingo (2), Fortaleza atravessa um cenário de fortes chuvas. Alagamentos foram registrados em diferentes pontos da cidade durante o dia e o acúmulo de água exigiu atenção redobrada de pedestres e motoristas. O túnel situado na rua Wenefrido Melo, no bairro Mondubim, foi um dos locais atingidos.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), agentes realizaram o controle de tráfego durante a tarde e apenas veículos de grande porte podiam trafegar pela via. Por volta das 16h30, o local foi liberado.

Por conta das águas, alguns condutores chegaram a perder as placas dos carros. A AMC orienta aos usuários que as placas encontradas pelos agentes podem ser procurada na sede da Autarquia.

Pane nos semáforos

Dos 1961 semáforos da cidade, nove apresentaram instabilidade por falhas no fornecimento de energia. De acordo com a AMC, o equipamento localizado no cruzamento das ruas Floriano Peixoto com Pedro Pereira apagou por conta de furto dos cabos. Os reparos foram providenciados e a AMC realizará boletim de ocorrência.

Legenda: O caminhoneiro Ciro Quinto (de vermelho) passou 45 minutos procurando a placa de seu veículo sob a água que alagava o túnel Foto: Luana Severo

Pela manhã, também devido a alagamentos, agentes orientaram o tráfego nos cruzamentos da avenida Heráclito Graça com a rua Idelfonso Albano e das ruas Barão do Rio Branco com Senador Alencar, no Centro.

Outro incidente com as chuvas do domingo ocorreu no bairro Conjunto Ceará. Uma árvore caiu na rua Ministro Albuquerque Lima, altura do número 1621. Os agentes deram suporte no trânsito no período da manhã enquanto homens do Corpo de Bombeiros trabalharam na retirada da árvore.

Outros municípios

A Defesa Civil do Ceará aponta que o fim de semana no interior do Estado registrou chuvas consideradas de médio a pequeno porte. "As prefeituras e comissões municipais de Defesa Civil não reportaram nada de maior gravidade", explicou o órgão.

Legenda: Prefeitura informou que fios expostos também já foram recobertos Foto: Divulgação/prefeitura

O evento mais sensível aconteceu na Vila de Jericoacoara. O volume de água retirou a camada de areia de uma das principais vias da localidade, deixando expostos canos e fios da rede elétrica. A Defesa Civil avaliou que a gestão municipal atuou com celeridade e já efetivou a cobertura das áreas atingidas.