Chuvas devem continuar em todo o Ceará na próxima segunda-feira (3), prevê Funceme

Neste domingo (2), chuvas importantes banharam pelo menos 91 dos 184 municípios cearenses, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O fenômeno deve se estender também para a segunda-feira (3), em todas as regiões do Estado.

A previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva".

Nas regiões Central, Sul e Oeste do Estado, as chuvas podem ocorrer ao longo do dia. Já na faixa litorânea, as chuvas previstas tendem a acontecer pela madrugada/manhã e retornar no período da noite.

"Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade", explica a Funceme.

As áreas de instabilidade são geradas por uma combinação entre ar úmido e quente e a circulação de ventos, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Chuvas no domingo

Na manhã deste domingo, observaram-se nuvens convectivas (de grande extensão vertical) sobre a região litorânea e sul do Ceará associadas a chuvas, de acordo com imagens de satélites analisadas pela Fundação.

As principais precipitações no Estado variaram de 60 mm a 115 mm, como foi o caso da cidade de Lavras da Mangabeira. Por lá, o Rio Salgado chegou a sangrar. No último sábado (1º), o destaque foi para Campos Sales, com 122,6 mm.

Segundo a Funceme, ainda há possibilidade de mais chuvas durante a noite de hoje, com mais intensidade nas macrorregiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Verão no Ceará

No dia 21 de dezembro, a Funceme anunciou que o Ceará entrou oficialmente no verão.

Entre as características dessa estação, estão os dias mais longos, as temperaturas elevadas e, no caso do Ceará, chuvas mais constantes, principalmente entre janeiro e fevereiro.

O órgão explica que o período não traz alterações expressivas na temperatura, mas a leve redução na circulação do vento e a maior umidade geradas pelas chuvas podem causar a popular sensação de "abafado".

Alertas constantes

Na última semana de dezembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma série de alertas para o risco de ventos e chuvas fortes na maioria das cidades cearenses.

Ainda assim, a análise indicava "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas". Neste domingo (2), a maioria das cidades permanece com o mesmo alerta.

