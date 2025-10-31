Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Fórum Clóvis Beviláqua, um prédio moderno de arquitetura inovadora localizado em Fortaleza, Ceará, com fachada de janelas quadriculadas e um grande painel com nome do fórum.

Segurança

Líder do CV que ordenou morte de jovem após homicídio em 'brincadeira' de 'roleta russa' vai a júri

O réu já responde pelo crime de roubo e será julgado por homicídio qualificado e associação criminosa

Redação 11 de Outubro de 2025
Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos

Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues 04 de Setembro de 2025
escola municipal E. M. São Raimundo, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

Ceará

Crianças têm aula sob goteiras em escola municipal no Rodolfo Teófilo: 'Com os pés na água'

Alunos enfrentaram dificuldades com más condições da unidade durante semana de fortes chuvas em Fortaleza. Segundo a SME, a unidade receberá 'nova verba, em caráter emergencial'

Raísa Azevedo 06 de Dezembro de 2024
Novo binário no bairro Rodolfo Teófilo

Ceará

Obras do novo binário no bairro Rodolfo Teófilo iniciam nesta quinta-feira (11)

Projeto deve ser finalizado até o fim de janeiro, sendo desenvolvido pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Redação 11 de Janeiro de 2024
Homem reage assalto, arma falha e suspeitos fogem, no bairro Rodolfo Teófilo

Segurança

Homem reage a assalto, mas arma falha e suspeitos fogem, em Fortaleza

A tentativa de assalto ocorreu no bairro Rodolfo Teófilo, nesta terça-feira (25)

Redação 26 de Abril de 2023
arma francesa da primeira guerra mundial apreendida em fortaleza

Segurança

Adolescentes são apreendidos após roubo e arma da Primeira Guerra Mundial é encontrada em Fortaleza

Os adolescentes, suspeitos de roubar um carro, estavam em posse de uma arma de mais de 100 anos

Matheus Facundo e Rafaela Duarte 02 de Fevereiro de 2022
agente da Defesa Civil de costas observando retirada de entulhos da demolição

Ceará

Casa que desabou parcialmente é demolida no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza; veja vídeo

Imóvel abandonado foi colocado abaixo nesta terça-feira (1º), após Defesa Civil avaliar que estrutura oferecia risco à população

Redação 01 de Fevereiro de 2022

Metro

Casa desaba no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

A estrutura caiu durante a madrugada e, conforme um vizinho o imóvel estava abandonado e as casas próximas ficaram sem energia elétrica

Redação 30 de Janeiro de 2022
Casa

Metro

Paciente renal fica em estado grave após ser atacado por pitbull ao chegar em casa em Fortaleza

Vítima tentou subir em uma árvore, mas não conseguiu escapar do animal; tutora do pitbull prestou esclarecimentos em delegacia

Redação 21 de Novembro de 2021
Polícia Civil

Segurança

Potiguar é preso ao tentar aplicar golpe em agência bancária em Fortaleza

Ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte, onde tem seis passagens por estelionato

Redação 05 de Novembro de 2021
