Obras do novo binário no bairro Rodolfo Teófilo iniciam nesta quinta-feira (11)

A implantação de um novo binário no bairro Rodolfo Teófilo teve início nesta quinta-feira (11). Conforme a Prefeitura de Fortaleza, as intervenções vão ser realizadas nas ruas Minervino de Castro e Padre Cícero. O objetivo é reduzir os riscos de acidentes com veículos e pedestres.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

"Com essa medida, é possível aprimorar o uso das vias e diminuir conflitos entre veículos, pedestres e ciclistas, contribuindo para a preservação de vidas no trânsito”, afirmou o superintendente da AMC, Antônio Ferreira.

Mudança no sentido das vias

Com as obras, os sentidos de algumas ruas vão ser modificados:

Rua Padre Cícero: funcionará no sentido Norte/Sul no trecho compreendido entre a Av. José Bastos e a Rua General Bernardo Figueiredo (a partir de hoje);

funcionará no sentido Norte/Sul no trecho compreendido entre a Av. José Bastos e a Rua General Bernardo Figueiredo (a partir de hoje); Rua Minervino de Castro: entre a Av. José Bastos e a Rua General Bernardo Figueiredo, passa a operar no sentido Sul/Norte (mudança começa na próxima semana);

entre a Av. José Bastos e a Rua General Bernardo Figueiredo, passa a operar no sentido Sul/Norte (mudança começa na próxima semana); Rua Professor Nogueira: funcionará no sentido Sul/Norte entre a Rua General Bernardo Figueiredo e a Av. Bezerra de Menezes.

Além disso, a Rua Tiradentes e a Rua Porfírio Sampaio passam a operar em sentido duplo. Veja os trechos:

Rua Tiradentes: entre a ruas Pastor Samuel Munguba e a General Bernardo Figueiredo;

entre a ruas Pastor Samuel Munguba e a General Bernardo Figueiredo; Rua Porfírio Sampaio: entre a Av. José Bastos e a Rua Pastor Samuel Munguba.

Semáforos e ciclofaixas

Para a implantação do binário, três semáforos serão realocados. O equipamento localizado no cruzamento da Av. José Bastos com a Rua Porfírio Sampaio será transferido para a Av. José Bastos com Rua Padre Cícero.

Já os semáforos da Av. Jovita Feitosa com Rua José de Barcelos e Rua Azevedo Bolão com Rua José de Barcelos vão para, respectivamente, a Av. Jovita Feitosa com Rua Professor Nogueira e Rua Azevedo Bolão com Rua Professor Nogueira.

O projeto ainda prevê a implantação de 1,9 km de ciclofaixa na Rua Minervino de Castro na Padre Cícero.