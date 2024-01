Cruzamento das ruas 24 de Maio e Senador Pompeu, no Centro de Fortaleza, é bloqueado para obras

Motoristas que costumam trafegar no Centro de Fortaleza deverão ficar atentos a um bloqueio no cruzamento das ruas 24 de Maio e Senador Alencar, a partir desta quinta-feira (11). A medida, que também impactará o transporte público, é necessária para a realização de obras na região, promovidas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

De acordo com informações da Prefeitura, os condutores que transitam na rua Senador Alencar deverão desviar entrando à direita na rua General Sampaio e à direita novamente na rua Senador Jaguaribe. Em seguida, eles devem entrar à direita na Senador Pompeu, à direita na Dr. João Moreira, à esquerda na Castro e Silva e, finalmente, à esquerda na avenida Imperador.

Já para aqueles que estejam na rua Castro e Silva, o aconselhado é acessar a avenida Imperador pela direita, entrar à esquerda na rua São Paulo e, só então, à direita na rua 24 de Maio.

As rotas de desvio recomendadas podem ser conferidas em mapa disponibilizado pela Prefeitura. Caso as dúvidas persistam, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estarão no local, concedendo orientações.

MUDANÇAS NO TRANSPORTE PÚBLICO

As obras no cruzamento também deverão afetar o itinerário de 14 linhas, conforme informado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor):

057 - Jardim Iracema (Corujão)

- Jardim Iracema (Corujão) 112 - Álvaro Weyne/Centro

- Álvaro Weyne/Centro 114 - Conjunto Nova Assunção/Fco Sá

- Conjunto Nova Assunção/Fco Sá 111 - Jardim Iracema

- Jardim Iracema 115 - Jardim Guanabara/Centro

- Jardim Guanabara/Centro 220 - Av. Sargento Hermínio

- Av. Sargento Hermínio 757 - Vila Velha/Centro (STPC)

- Vila Velha/Centro (STPC) 300 - Siqueira/Centro/Expresso

- Siqueira/Centro/Expresso 308 - Lagoa/Demócrito Rocha/Centro

- Lagoa/Demócrito Rocha/Centro 316 - Genibaú/Centro

- Genibaú/Centro 374 - Aracapé/Centro

- Aracapé/Centro 385 - Conjunto Ceará/Centro/ED

- Conjunto Ceará/Centro/ED 709 - Conjunto Ceará/Centro (STPC)

- Conjunto Ceará/Centro (STPC) 710 - Conjunto Ceará/Bonsucesso/Centro (STPC)

As linhas 057, 111, 112, 114, 115, 220 e 757 seguirão pela rua Castro e Silva, rua Gal. Sampaio, rua Senador Jaguaribe, rua Senador Pompeu e rua Dr. João Moreira, para retornar à rua Gal. Sampaio, rua Castro e Silva, avenida Imperador e, então, voltar ao itinerário normal.

Já no caso das linhas 300, 308, 316, 374, 385, 709 e 710, os ônibus acessarão a rua Gal. Sampaio, rua Senador Jaguaribe, rua Senador Pompeu, rua Dr. João Moreira, rua Gal. Sampaio, rua Castro e Silva e avenida Imperador, retornando a rota original em seguida.

OBRAS

Com término previsto para a próxima quinta (18), o bloqueio será necessário para a realização de obras de recomposição do pavimento, que receberá piso intertravado, além de nivelamento. A operação promete direcionar a água da chuva para novas bocas de lobo, melhorando o sistema de drenagem da região.