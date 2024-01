Praça da Academia Cearense de Letras terá nova área de convivência, jardins e réplica do Café Java

A Praça da Academia Cearense de Letras (ACL), no Centro de Fortaleza, será requalificada com a construção de uma nova área de convivência. O local ganhará uma réplica do Café Java, estabelecimento que marcou a história da Capital. A ordem de serviço será assinada pelo prefeito José Sarto, nesta quinta-feira (11).

No local, diversos intelectuais cearenses se reuniam para debater temas relacionados com comunicação e artes, como os membros da Padaria Espiritual. Além dessa mudança, a obra executada pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) também terá novos jardins.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, a intervenção faz parte de um pacote de verbas destinadas para a revitalização de praças e de areninhas. O investimento é de mais de R$ 50 milhões, sendo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), administrado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

As mudanças atendem solicitações enviadas pela população, considerando as 12 Regionais de Fortaleza.

Adoção da praça

Em 2022, a Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, foi adotada pela Academia Cearense de Letras (ACL). No entorno da praça há o prédio do Museu do Ceará, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a estátua da escritora Rachel de Queiroz.

Além disso, também há duas estátuas de leão e uma de tigre. A estátua que dá nome à praça é de um soldado da Guerra do Paraguai, o general cearense Antônio Tibúrcio Ferreira de Sousa.